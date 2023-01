- Sfortunato in apertura dalla deviazione di Becao che manda sotto l'incrocio il tiro di Lazovic. Poi nella ripresa salva il risultato sulle pericolosi incursioni ospiti.- Mette la testa sulla conclusione dalla distanza di Lazovic, palla in gol. La sua serata inizia malissimo. Poi però non sbaglia niente, cerca anche di riscattarsi lanciandosi in avanti.- In marcatura è perfetto, gioca sempre d'anticipo. Pericoloso anche sulle palle inattive ma questa volta non riesce a ripetere il colpaccio dell'andata.- Ha il compito di marcare Lasagna. L'ex bianconero prova a fargli male in velocità, lui non si fa sorprendere.- Confermato sull'out di destra. La sua è una buona partita. Sprinta in avanti, dietro concede poco. Partecipa anche all'azione dell'1 a 1 bianconero.Dall'85'- Fin che ha benzina nelle gambe è l'uomo in più di questa Udinese. Ci mette tanta qualità, il gol è un delizia. Cala purtroppo nella ripresa, quando sarebbe da azzannare la preda.- E' il baricentro della squadra, recupera una marea di palloni.- Prova ad impensierire il Verona inserendosi da dietro e giocando tra le linee. Crea qualcosa ma gli manca la stoccata finale. Dal 65'- Va vicino al gol con un tiro dal vertice sinistro dell'area di rigore.- Gioca una buona partita, spingendo molto sulla fascia. Finché ne ha è un fattore. Peccato che anche lui cali alla distanza. Dall'85'- Perde un brutto pallone in uscita, il Verona lo punisce con il gol dell'1 a 0. Si riscatta servendo a Samardzic l'assist dell'1 a 1. Gli manca l'occasione per fare gol.- Nel primo tempo lavora molto, sbaglia però un gol facile. Nella ripresa fatica a tenere su il pallone. Dal 92'- Si gioca ad una sola porta. Un gollonzo lo manda sotto in apertura, poi non riesce a ribaltarla.