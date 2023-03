Empoli-Udinese 0-1



Silvestri 6,5: strepitoso sul colpo di testa ravvicinato di Satriano, si conferma nella ripresa anche su un bel tiro di Baldanzi.



Becao 6,5: grande presenza aerea, il suo colpo di testo deviato da Luperto vale una vittoria importantissima.



Bijol 6: limita con astuzia e mestiere Caputo.



Perez 6,5: Satriano si muove molto, ma riesce a tenerlo a bada senza mai andare in sofferenza.



Ehizibue 6: nel primo attacca spesso la fascia, creando non pochi grattacapi alla difesa azzurri. Più guardingo nella ripresa.



(Dal 32’ st Ebosele sv).



Pereyra 6: dà ordine e compattezza alla squadra.



(Dal 41’ st Samardzic sv).



Walace 6: interrompe tutte le linee di passaggio azzurre.



Lovric 6: ci prova con qualche tentativo della distanza, batte l’angolo che si trasforma nel gol vittoria di Becao.



(Dal 35’ st Arslan sv).



Udogie 7: gioca sempre in proiezione offensiva. Nel primo tempo Parisi gli nega la gioia del gol salvando sulla linea una sua conclusione destinata in rete, nella ripresa lo ferma solo Perisan.



Success 6: partita di grande sacrificio e dedizione. Gioca sempre spalle alle porta, gestendo bene ogni pallone e guadagnando un significativo numero di falli.



(Dal 41’ Thauvin sv).



Beto 5,5: lotta fino al 90’ su tutti i palloni, ma di fatto non riesce mai a calciare verso la porta.





All. Sottil 6,5: l’Udinese ritrova compattezza e solidità difensiva, così dopo il pareggio di Bergamo arrivano i tre punti di Empoli. Non è ancora brillante e aggressiva come lo era stata a settembre, ma la squadra sembra essere sulla via per ritrovarsi.