Musso 5.5: non ha grosse responsabilità sui tre gol del Napoli, anche se in uscita non è mai parso davvero sicuro



Larsen 5: dal suo lato Younes fa quello che vuole e spesso va in imbarazzo. Nella ripresa riesce a migliorare la qualità delle chiusure (41' st Okaka sv)



Mandragora 5: dimostra tutti i limiti da centrale, un ruolo ricoperto solo in pochissime circostanze, nel gol che porta al nuovo vantaggio del Napoli, quello di Milik.



Troost-Ekong 5: spesso in ritardo nelle chiusure, non basta la fisicità



Ter Avest 5: parte bene, assist per il 2-2 di Fofana, poi produce pochissimo sull'out mancino, Nicola lo toglie dal campo cercando di rafforzare gli ormeggi (dal 23' st De Maio 5.5: entra e l'Udinese becca il 4-2 che rende vana la sua opera di migliorare la tenuta difensiva)



Fofana 6.5: conduce con forza ed intelligenza l'azione che porta al 2-1, servendo l'assist per Lasagna. Completa l'opera mettendo dentro il punto del pari, dimostrando uno strapotere fisico piuttosto impressionante. Sandro 5.5: la velocità gli fa difetto, ma nel primo orchestra e recupera, dimostrando una qualità tattica di spessore. Nella ripresa scema il rendimento e viene sostituito (dal 18' st Inglesson 5.5: non riesce a dare intensità alla sua azione)



De Paul 5.5: gara difficile per il numero 10, chiamato a fare anche l'interno di centrocampo, a recuperare palloni spostato da interno destro



Zeegelaar 5: si fa notare solo per perdere totalmente Mertens nel gol che mette la parola fine al match



Pussetto 5: cerca di dare qualità alla fase offensiva con qualche buon inserimento, ma si vede meno degli altri compagni chiamati a spingere. Ha la palla buona alla mezz'ora della ripresa per riaprire ancora il match, ma la spara alta sulla traversa



Lasagna 6.5: dimostra di essere di altra categoria rispetto ai suoi compagni: da subito mette in difficoltà Maksimovic, poi sfrutta l'errore di Koulibaly per riaprire il match. Col passare dei minuti, però, si spegne la sua azione



All. Nicola 5.5: tante assenze, una rosa costruita per un calcio diverso. La salvezza diventa sempre più complessa e per quello che è il livello delle altre contendenti, servono punti subito