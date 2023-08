Silvestri 7: praticamente mai impegnato, va in ansia solo su una conclusione di Pirola che non esce di molto. Attento su Kastanos. Gran parata su Martegani, nel finale stoppa anche Candreva.



Perez 5,5: non si incolla a Dia in occasione dell’1-1.



Bijol 7: prova rocciosa e senza sbavature.



Kabasele 5,5: non è sempre attento su Kastanos.



Joao Ferreira 5,5: non si intende con Perez sul taglio di Dia.



(dal 75’ Ebosele sv)



Samardzic 7,5: sempre nel vivo del gioco, crea pericoli. Bravo a seguire l’azione e a segnare lo 0-1.



Walace 6: mette tanta fisicità in mezzo al campo, duellando bene con Lassana Coulibaly.



Lovric 6: partita ordinata davanti alla difesa, sfiora anche il gol.



(dall’83’ Zarraga sv)



Kamara 6,5: mette in difficoltà Kastanos e lo limita. Sfugge proprio al cipriota in occasione dello 0-1, mettendo un bel cross per Lucca.



(dall’82’ Zemura sv)



Thauvin 5: si vede solo ad inizio ripresa quando impegna Ochoa. Per il resto nulla di più.



(dal 95’ Quina sv)



Lucca 7: con la sua struttura fisica è un fattore per l’attacco bianconero. Tiene sulla corda la difesa granata. Fa la sponda giusta per Samardzic. Sfiora anche il gol su corner.



(dal 75’ Success)



All. Sottil 6: il suo Udinese sta bene fisicamente ed è ben messo in campo. Fino al pari di Dia i suoi non rischiano nulla. Dopo però la squadra si abbassa e va un po’ in apnea nel finale. Le sostituzioni danno poco.