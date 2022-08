- Quando serve lui c'è sempre. La parata sull'incornata di Martinez Quarta è superba: riflessi felini. Una certezza ma non è una novità.- Il brasiliano non fa passare nulla. Cabral annullato, vince tutti i duelli aerei. Rendimento da top player.- Sottil gli ridà fiducia dal primo minuto, lui la ripaga con un'ottima prestazione. Ben posizionato, non soffre in marcatura. Alcune chiusure decisive.- Costretto ad alzare bandiera bianca dopo un buon primo tempo. Esce in barella con un ginocchio assai dolorante, speriamo non si tratti di nulla di grave ma la paura è tanta. Dal 43'- Entra a freddo e si fa trovare pronto. Mette l'elmetto e va in battaglia.- Sottil lo schiera ancora da esterno, il Tucu ripete la bella prestazione di Monza giocando a tutta fascia. Difensivamente non patisce mai Saponara, quando può cerca di ribaltare l'azione. Da capitano si sacrifica per la squadra. Dal 79'- Gioca con personalità, prende in mano la costruzione. Qualità importanti, può essere la grande sorpresa di questa stagione. Dal 65'- ll suo ingresso permette alla mediana friulana di acquisire ancor più solidità.- Gioca con grande tranquillità, risultando decisivo in fase di interdizione. Perno centrale del centrocampo, se riuscisse a velocizzare la giocata farebbe davvero un salto di qualità importante.-Corre, corre e ancora corre. Lo si vede dappertutto. In costante pressing sul portatore di palla avversario. Dal 79'- Due belle chiusure e un paio di ripartenze a cento allora. Buon ingresso, merita spazio.- Quando accelera è dura stargli dietro. Vince il duello con Kouame che praticamente non lo vede mai. Gioca da veterano.- Devastante quando si lancia nello spazio. Fisicamente domina e sotto porta non sbaglia mai. Con lui in campo l'Udinese fa 6 punti. Dal 65'- il suo ingresso è positivo. Tanto lavoro sporco, a difendere la palla e far salire la squadra.- Sta sera gli manca solo il gol. Ritorna leader tecnico della squadra, suo l'assist da tre punti per Beto.- L'Udinese sta crescendo. Dopo Monza arrivano altri tre punti pesanti. Vittoria più che meritata.