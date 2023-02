- Non ha colpe su entrambi i gol. Il primo tempo lo conclude senza particolari insidie. È nella seconda frazione che deve iniziare a sporcarsi i guantoni, riuscendo più volte a sventare dei cross insidiosi. L'unica vera macchia della sua partita arriva al 79' con un rilancio sbagliato che fortunatamente non causa danni.- Difende bene sulla sua fascia, anche se più di una volta non riesce a reggere i confronti in velocità. Cerca di servire più volte i compagni con i suoi lanci lunghi, non sempre precisi.- Oggi aveva il compito di arginare uno straripante Nzola. Se lo lascia scappare sul gol dello 0-1, cosa che però non gli fa abbassare la testa. Si rimbocca le maniche ed erige una vera e propria muraglia fino alla fine del match. Fa una chiusura spettacolare su Nzola, permettendo di far rimanere a galla l'Udinese. Prende un ammonizione evitabile.- Tornato da un duro infortunio è chiamato a sostituire Ebosse. I pochi minuti sulle gambe non gli permettono di disputare una partita come vorrebbe. A inizio gara si perde Bourabia, che riesce a sbagliare a tu per tu con Silvestri. Blocca un tiro di Verde che sarebbe finito in porta.-Buona prestazione in fase difensiva, peggio lì davanti. Per poco non fa un gol di tacco spettacolare. Prende un giallo per evitare la ripartenza di Ampadu, salterà per somma di ammonizioni la partita a Bergamo.- Al 1' ha subito l'occasione per buttarla dentro, si riesce a coordinare bene ma la palla rotola poco vicino dal palo. Cerca di farsi dare più palloni possibili, ed sempre nel centro del gioco. Sbaglia clamorosamente sotto porta al 33'. Si fa perdonare sul gol del 2-1, mettendo la palla sotto la traversa. Sbaglia qualche passaggio di troppo. (dal 66'Non entra bene in partita. È troppo lezioso in area con il suo colpo di suola che regala il contropiede allo Spezia per il gol del 2-2. Non il giocatore a cui siamo abituati).- Perde un paio di palloni non da lui. In fase difensiva è impeccabile, sbaglia troppo però quando deve mettere i suoi compagni in condizione di segnare. (dal 92'- Giocatore molto propositivo, cerca sempre i compagni con dei bei filtranti. È protagonista nell'assist per il Tucu. (dal 83'- Cercasi Udogie! Ennesima prestazione opaca. Non riesce mai a rendersi veramente pericoloso. Argina bene Verde, ma non merita comunque la sufficIenza.- Sbaglia un dribbling che da il via al contropiede con gol dello Spezia. Si fa perdonare con l'assist per Beto, ma sbaglia qualche passaggio di troppo. Con un suo altro errore rischia di mettere in difficoltà la squadra, ma Becao lo salva. (dal 66'Ancora non è entrato nei meccanismi della squadra, sbaglia qualche dribbling e non è mai veramente incisivo- Bello il suo gol dell' 1-1, cerca di proporsi sempre e di farsi dare la palla sui piedi. Cestina un occasione al 60' su ripartenza gestita da Success con uno stop sbagliato. Rischia di segnare una sforbiciata clamorosamente parata da Dragovski.- Non convincono più le sue scelte tattiche. La squadra fatica a creare gioco, risultando molto prevedibile per gli avversari.