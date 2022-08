Udinese

Silvestri 6: incolpevole sulla rete del Monza, non ha più occasioni per mettersi in mostra.

Becao 6,5: metà del gol del vantaggio dei friulani è merito suo. Gara senza particolari affanni.

Nuytinck 6: gioca in mezzo alle due punte del Monza che gli creano ben pochi problemi.

Masina 6: Petagna e soci gli creano davvero pochi problemi.

Lovric 5,5: si mette poco in mostra e dopo 70' viene giustamente sostituito.

(dal 24' s.t. Arslan 6: si piazza a metacampo per arginare Machin).

Pereyra 5,5: gioca tra centrocampo e attacco, ma si vede molto poco.

Walace 6: buon lavoro in mezzo al campo.

Makengo 6: gara senza particolari sussulti.

Udogie 6,5: subito ammonito, il giallo condiziona probabilmente la sua prestazione, ma nel finale mette la zampata decisiva sulla rete del 2-1.

Deulofeu 6,5: sfiora il gol del raddoppio ed è sempre un pericolo costante per la difesa di casa.

(dal 23' s.t. Nestorovski 6,5 L'assist del 2-1 è frutto di esperienza e grande tecnica).

Beto 6,5: primo centro in campionato, il gol è una delle poche note liete del suo pomeriggio in Brianza.

(dal 23' s.t. Success 6 Schierato in avanti con Nestorovski, viene arginato bene dalla difesa di casa)



All. Sottil 6,5: la sua Udinese è ancora un cantiere, ma porta a casa il secondo risultato utile di fila.