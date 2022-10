Silvestri 6,5: può far davvero poco sul gran gol di Doig. Per il resto controlla con sicurezza la gara.Becao 6,5: parte abbastanza compassato, poi si sblocca e trova maggiori spazi nelle ripartenze.Bijol 7: qualche imprecisione nelle chiusure, soprattutto su Henry. Nel secondo tempo prende meglio le misure. Trova il gran gol vittoria.Perez 6,5: si impegna sia in fase difensiva che in fase offensiva. Buona progressione e gioco con i compagni.(dal 14' s.t. Ebosse 6: buon impatto sulla gara, anche se poteva fare di più, soprattutto quando il Verona aveva aperto le maglie a centrocampo.)Pereyra 6: qualche entrata troppo irruenta dettata da un poco di nervoso. Per il resto giocate semplici ma efficaci.Lovric 5,5: ci si aspettava qualcosa in più, soprattutto nelle ripartenze veloci. In queste occasioni si dimostra più lento dei compagni e meno lucido.(dal 29' s.t. Arslan 6,5: entra e cerca subito la verticalizzazione a spaccare la difesa avversaria.)Walace 6,5: buon apporto sia alla fase offensiva, ma anche in ripiegamento.Makengo 5,5: corre molto, ma spesso a vuoto senza trovare quel piglio giusto per rendersi pericoloso. Assist imprecisi.(dal 14' s.t. Samardzic 6,5: sicuramente meglio del compagno, con giocate precisi e fatte con tempismo giusto.)Udogie 6,5: meglio nel secondo tempo, quando le marcature su di lui si fanno più larghe.Success 5: spesso messo in difficoltà dai difensori avversari, non riesce a pungere come dovrebbe.(dal 14' s.t. Beto 7,5: entra e spacca in due la gara. Segna il gol del pareggio e si rende pericoloso su quasi tutti i palloni.)Deulofeu 6: si vede che vuole sempre trovare la giocata vincente, ma esagerando in più occasioni.(dal 36' s.t. Nestorovski: s.v.)All. Sottil 7: Udinese che dopo i cambi si revitalizza e riesce a riprendere e superare l'avversario. Ancora una volta lettura perfetta della gara.