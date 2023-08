- Sta sera floppa anche lui. Uscita a vuoto, Rabiot ringrazia e fa 3 a 0. Errore grave uguale insufficienza.- Destro di piede, in netta difficoltà sul centro sinistra. Quando viene puntato poi non sembra avere il passo per reggere.- Dei tre centrali quello che va meglio. Lo sloveno prova a reggere da solo il peso di tutta la retroguardia.- Non ha grosse colpe sul gol ma anche l'argentino, soprattutto nel primo tempo, è in apnea. Quando accelera la Juve fa quel che vuole.- Il solito discorso: benino quando c'è da spingere, malissimo quando invece c'è da difendere. È lui poi a causare il rigore del rigore del raddoppio. Anche sul terzo gol ospite si fa sverniciare da Chiesa. (dal 56'- Riesce almeno a dare maggiore copertura, va detto che nella ripresa la Juve non spinge).- Quello del basco è un debutto disastroso. Dopo soli 2' minuti perde una palla sanguinosissima che porta poi al vantaggio di Chiesa. Da mezz'ala non regge l'urto con gli avversari. Tanti errori anche in fase di appoggio. (dal 45'- In campo nonostante le voci di mercato. Ridà qualità alla mediana. Per l'Udinese sarebbe imprescindibile).- Fa il suo lavoro, né più né meno del compitino e di qualche tentativo poco convinto dalla distanza. Da un leader ci si aspetta altro.- Primo tempo assai timido, nella ripresa va un po' meglio ma senza sussulti. Beneficia dell'ingresso di Samardzic.- Solo un tunnel a Weah che porta all'ammonizione di Danilo. Per il resto poco. (dal 45'- Nel secondo tempo i ritmi calano vistosamente- L'unico tra i bianconeri a crederci nel primo tempo, ispirato nel cercare l'uno contro uno e andare al tiro. Un altro giocatore rispetto a quello dell'anno scorso (dal 65' Success 5,5 - Non si vede. Presenza buona per le statistiche).- Non riesce quasi mai a tenere su il pallone e a dare respiro alla squadra. Anche quando si crea lo spazio spreca facendo la scelta sbagliata (dal 74'- L'Udinese sbaglia completamente l'approccio alla gara. Partita persa già dopo il secondo minuto.