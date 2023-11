- L'Atalanta non lo impegna quasi mai. Sul gol, un'autentica beffa, non può farci nulla.- Viste le assenze Cioffi lo schiera nei tre dietro. Lui lo ripaga con un'ottima prestazione difensiva. Anche da difensore prova a spingere. È lui a conquistare il rigore poi fallito da Success. Dal 76’- Scivola sul gol di Ederson gettando all'aria l'ottima partita dell'Udinese.- Solido, il difensore sloveno questo pomeriggio a tratti è insuperabile. Marcatura precisa su Muriel prima e Scamacca poi.- Prestazione difensiva senza alcuna sbavatura. Dietro l'Udinese non soffre quasi mai.- L'arrivo di Cioffi lo ha trasformato. Devastante quando accelera, l'Atalanta non sa come fermarlo.- Qualità ma anche fiscità nella sua partita. Quando poi si accende riesce sempre a rendersi pericoloso. Peccato per la traversa. Dal 82'- Fa il gol, dirige il centrocampo, recupera un sacco di palloni. t altro giocatore rispetto alla gestione Sottil.- Strappi continui, giocate di fino, garra e ripiegamenti difensivi. Esce stremato. L'argentino si dimostra un ottimo acquisto. Dal 71'- Entra nel finale, quando c'è da blindare il risultato.- Ormai si è preso la corsia mancina. Tanta corsa ed intraprendenza. Dal 82' Kamara 6 - Corsa al servizio della squadra.- Il Tucu riesce sempre a dare qualità alla manovra. Gioca tra le linee, non dando mai punti di riferimento.- Difende bene palla, lavora spalle alla porta, si mette al servizio dei compagni. Detto questo non segna mai. Nemmeno dal dischetto il nigeriano riesce a sbloccarsi. Viene da chiedersi perché ha tirato lui il rigore. Dal 82'- La più bella Udinese di questo campionato non basta per portare a casa una vittoria che sarebbe stata più che meritata. Il vento è comunque cambiato, la squadra è viva e lotta. Il merito è per forza anche suo.- Rimedia all'uscita in ritardo (che causa il rigore) con due interventi che tengono a galla la Dea: la prima coi piedi su Zemura, la seconda a mano aperta su Pereyra. Due parate che valgono mezzo punto.- La velocità degli esterni gli creano parecchi grattacapi. Non la sua migliore partita.- Sfortunata la deviazione nella propria porta sul tiro di Walace.- Ebosele quando è in giornata è una furia difficile da contenere. Non riesce a tenerlo mai.- Spinta quasi nulla, dietro soffre tantissimo la freschezza di Zemura. Dal 51'- Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Si becca pure un controfallo, segno di poca lucidità. Esce per un problema fisico. Dall'83'- Tocca pochi palloni, il terzo è quello decisivo: cross al bacio per la testa di Ederson.- Non gioca una gara indimenticabile, ma segna con un bell'inserimento la rete del pareggio.- Tanti errori non da lui, prestazione non sufficiente.- Parte bene ma ben presto si spegne. Dal 65' Zortea 6 - Buona volontà, tiene botta.- Poco concreto, lezioso, si vede poco e niente.- Tanti errori nei primi quarantacinque minuti. La sua gara finisce all'intervallo. Dal 45' Lookman 6 - Aumenta i giri del motore e sicuro dà una scossa nel finale. Molto poco, ma sicuro qualcosa di più rispetto a una giornata da dimenticare in fretta.- Ingabbiato e reso innocuo dalla retroguardia dell'Udinese. Dal 45' Scamacca 5,5 - Si sbatte, il primo squillo è il suo. Viene servito pochissimo, fa parecchia fatica.- Da una partita assai complicata riesce comunque a portare via un punto.