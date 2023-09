Cagliari-Udinese 0-0



Silvestri 6: piccola vacanza per il portiere bianconero, salvato dal palo sul tiro di Luvumbo.



Bijol 6,5: tiene a bada qualsiasi affondo dei padroni di casa.



Perez 6: inizialmente si lascia prendere il tempo da Luvumbo, poi prende le misure.



Kabasele 6: lascia il campo appena superata la mezz'ora di gioco per via di un problema muscolare)



(dal 37' p.t Ebosse s.v)



(dal 1' s.t Guessand 6: non deve affrontare nessun grosso pericolo).



Festy 5,5: tanti dribbling ma anche tanta confusione.



(dal 27' s.t Ferreira 6: tiene a bada Azzi durante gli ultimi assalti.



Walace 5,5: perde una palla velenosa che per poco non porta al gol avversario. Salvato dal palo.



Samardzic 5,5: quest'oggi sono mancate le sue incursioni, quasi assente.



Lovric 5,5: si perde nel traffico del centrocampo. Solitamente incisivo, oggi no.



(dal 27' s.t Payero 6: entra a controlla.



Kamara 6: si gioca prevalentemente sulla sua fascia e raramente si fa trovare impreparato.



Thauvin 5,5: parte bene salvo poi perdersi durante la gara.



(dal 37' s.t Pereyra s.v)



Lucca 5: mette il fisico per fare da uomo sponda. Si mangia un gol quasi già fatto a tu per tu con Radunovic.



All. Sottil 6: forse si poteva fare di più, ma tra caldo e poca proposizione offensiva il punto va più che bene.