: La Fiorentina non è in una delle sue migliori giornate ma quest’oggi il portiere le prende tutte: se la squadra di Cioffi non prende gol gran parte del merito è suo.: Il centrale doveva affrontare Sottil , uno tra i più veloci dei viola, ma non demerita: fa a sportellate dal primo minuto dando sicurezza al reparto arretrato.: Prova concreta dello spagnolo che si dimostra all’altezza della sfida, concedendosi anche qualche sfrenata offensiva. Bravo a trovare impreparato Terracciano sul vantaggio, decisivo al 33’ a salvare i suoi su una spericolata respinta di Silvestri.: Prende un giallo dopo diciassette minuti ma questo non lo condiziona affatto: gestisce senza problemi un avversario come Gonzalez. Prestazione rocciosa.Comincia piano piano ma dopo il vantaggio la Fiorentina spinge molto e lui è bravo a sfruttare al meglio tutte le praterie che i viola gli concedono.(dal 90': Partita importate la sua che nel primo tempo è dappertutto: fuurbo nel servire Udogie in occasione dello 0-2. Nella ripresa la stanchezza si fa sentire ed è costretto a lasciare il campo.(dal 15’ s.t.: rischia molto concedendo una punizione pericolosa dopo pochi minuti dal suo ingresso ma poi si limita a gestire la partita): Tanto lavoro oscuro e tanta sostanza la sua prestazione di oggi. La rete finale, con la complicità della deviazione di Igor, è il degno coronamento per l’impegno e l’abnegazione messa sul campo.: Il francese nel primo tempo è un moto perpetuo, mandando in crisi il centrocampo viola: sulla fascia sinistra con Udogie e Success fa quello che vuola. Odiozola e Bonaventura subiscono la sua fisicità e poche volte lo riescono a contenere. Nella ripresaTra i migliori in campo di oggi. L’esterno mette a ferro e fuoco la difesa viola, umiliando giocatori del calibro di Bonaventura e Odrioziola. Nonostante la giovane età dimostra qualità importanti: vicino al gol a 10 minuti dal termine, solo il palo salva Terracciano.: Buona prestazione la sua che con grinta e fisicità regge da solo la coppia Milenkovic-Quarta: il nigeriano è spesso pericoloso nel primo tempo. Nella ripresa anche lui cala e Cioffi lo toglie per non regalare un uomo in mediana af Italiano.(dal 21’ s.t: entra bene e regge l’attacco da solo. Al novantesimo regala la palla del 3-0 a Deulofeu che sperò baglia a tu per tu con Terracciano): Era tra i più temuti dai viola e oggi ha dimostrato perché. Giocate di classe, quando accelera fa sempre male alla retroguardia della Fiorentina. L’uomo più in forma del Friuli porta la sua classe e la sua velocità anche a Firenze, prendendosi il centro della scena già in partenza. Firma un gol, ne sfiora altri.(dal 90'All.: Senza due dei suoi giocatori più rappresentativi, Beto e Pereyra, regala all’Udinese una vittoria al Franchi che mancava da 15 anni: conosce bene Italiano e propone un Udinese in grado di dominare i viola per tutto il primo tempo. Nella ripresa è bravo a leggere la partita e con i cambi permette ai suoi di mantenersi in vantaggio e di dilagare poi nel finale.