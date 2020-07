Udinese-Lazio 0-0



Musso 6: ennesimo clean sheet stagionale. Bravo a salvare su una conclusione di Lazzari dalla distanza, per il resto raramente chiamato in causa.



Becao 6,5: attento nel contenere Immobile e compagni, diligente nel possesso della sfera in uscita.



De Maio 6,5: vince il duello con Caicedo, tenendolo lontano dalla porta bianconera. Dimostra di essere ancora molto affidabile.



Nuytinck 6: si limita a controllare le avanzate biancocelesti. Fa spazio a Samir nel finale di gara.



(dal 38’ s.t. Samir sv)



Stryger Larsen 6: tanta corsa per il laterale danese. Nella prima frazione presente anche in fase offensiva.



De Paul 6,5: per idee di gioco e pericolosità il migliore in campo. Ha la qualità per fare ciò che vuole palla al piede.



Jajalo 6: amministra il centrocampo con tecnica ed esperienza, fino al momento dell’infortunio.



(dal 45+1’ p.t. Walace 6,5: entra bene in partita, facendo da filtro davanti alla linea difensiva)



Fofana 6: spesso sbaglia il passaggio decisivo, ma in cambio disputa una partita di grande sacrificio.



Sema 5,5: prende poche volte il fondo, sfruttando male alcune ripartenze.



(dal 23’ s.t. Ter Avest 6: pochi minuti a disposizione, si limita a mantenere la posizione)



Lasagna 6,5: la velocità con cui brucia gli avversari è impressionante. Fa praticamente reparto da solo, ma si divora l’occasione del possibile 1-0.



Okaka 5: il più spento della compagine bianconera. Davanti fa tanta fatica a proteggere palla.



(dal 23’ s.t. Teodorczyk 5: ha varie volte la chance per sbloccare il match, ma finisce sempre col regalare la sfera agli avversari)





All. Gotti 6,5: con lui in panchina l’Udinese gioca un calcio più sicuro e divertente. Esce dal campo con un punto preziosissimo per la lotta alla salvezza.