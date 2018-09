Udinese-Lazio 1-2



Scuffet 6: Incolpevole nei due gol della Lazio, respinge sui piedi di Acerbi la punizione da cui nasce l'1-0



Larsen 5,5: Il difensore più propositivo nel primo tempo, poi si fa saltare da Correa che facilmente insacca



Ekong 5,5: Nella ripresa soffre un po' i movimenti di Immobile, meno statico di Caicedo



Nuytinck 6,5: Si inventa un gol incredibile in semi-rovesciata, ok anche in copertura



Samir 6: Spinge più del solito, ma non basta per servire i compagni, specialmente Lasagna



Mandragora 5: L'unico che deve girare il pallone, non lo fa. All'Udinese serve un Mandragora differente



Fofana 6: Gira bene il pallone fino al gol del vantaggio laziale, ha una grande occasione sul destro che però Strakosha intercetta con una grande parata



Machis 5: Non punge, non salta l'uomo e Velazquez lo toglie



(dal 22' s.t. Pussetto 5,5: Rimandato pure lui, può e deve fare di più)



Barak 5: Non è in forma, non entra mai in partita. Bocciato



(dal 23' s.t. Teodorczyc 5,5: Cerca di dare una mano con il fisico, ma i palloni ricevuti non sono sufficienti per graffiare)



De Paul 6,5: Nettamente il migliore dei suoi, dribbla, si propone e non la perde. La maggior parte delle azioni nasce dai suoi piedi, pure il gol del 1-2



Lasagna 5: Troppo isolato, riceve pochi palloni e non è mai pericoloso. Sbaglia anche qualche semplice appoggio



(dal 41' s.t. Vizeu sv)





All. Velazquez 6,5: Mentalità sempre offensiva, ma i cambi non gli danno ciò che desidera. Promosso