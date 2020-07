non può nulla sul gol di Milik. Risponde presente quando chiamato in causa, in particolar modo sulla sassata di Zielinski nel secondo tempo.poco pulito con i suoi interventi. Gioca infatti oltre un'ora con l'ammonizione sulle spalle.controlla con buona sicurezza le sortite offensive del Napoli. Il secondo tempo però affanna con gli azzurri che attaccano in superiorità sul suo lato.sui primi palloni risponde bene, ma è colpevole per una marcatura praticamente inesistente in occasione del gol di Koulobaly.il suo apporto sulla fascia destra è molto importante, considerando le difficoltà che potrebbe creare la catena Insigne-Mario Rui.solito inserimento a spaccare in due la difesa avversaria. Questa volta la malcapitata è quella del Napoli, che non a caso lo segue da molto vicino in ottica mercato.bene in copertura davanti la difesa. Lascia i suoi per infortunio nella fase più delicata della gara.(dal 44' s.t..)molto attivo fin dalle prime giocate dell'Udinese. Si abbassa spesso e gioca tanti palloni, sbagliando poco.buona spinta lì sull'out mancino. Nasce proprio da un suo cross il gol del vantaggio.(dal 37' s.t.non continua il suo momento d'oro dal punto di vista realizzativo solo per una parata super di Ospina. Frenato dalla difesa azzurra, non si rende troppo pericoloso..(dal 47' s.t.tiene botta contro Manolas e nel gol di De Paul fa proseguire bene l'azione favorendo l'inserimento di Zeegelar.Udinese che riesce a fare il suo calcio a Napoli soffrendo non troppo, ma arriva comunque la beffa nel recupero.