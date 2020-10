Udinese-Roma 0-1



Musso 6: praticamente mai chiamato in causa. Sul gol di Pedro può fare poco o nulla.



Becao 4,5: fino al vantaggio giallorosso è stato il migliore della retroguardia bianconera, poi il blackout. Suo l’errore, gravissimo, che decide il match.



(dal 41’ s.t. Coulibaly sv)



De Maio 6,5: nessuna sbavatura per il centrale. Controlla Dzeko e lo tiene lontano dalla porta di Musso.



Samir 6,5: prestazione convincente per il brasiliano. Nel finale di gara dà una mano anche in proiezione offensiva.



Ter Avest 5,5: per la terza partita consecutiva non riesce ad incidere, facendosi spesso rimontare. Deve dare di più.



(dal 17’ s.t. Molina 6: esordio positivo per l’esterno ex Boca. Prima serve a Okaka il pallone del possibile pareggio, poi impegna Mirante con una conclusione insidiosa)



De Paul 7: la lampadina della compagine friulana. Quando si accende crea sempre situazioni da cui nascono possibili palle gol: superiore.



Arslan 6: in mezzo al campo svolge il compitino, aprendo il gioco e affidandosi ai compagni.



(dal 17’ s.t. Forestieri 6: entra nella fase più concitata del match, ha pochi palloni a disposizione)



Pereyra 6,5: la mezzala argentina si muove molto tra le linee, offrendo un’alternativa ai due attaccanti. Il suo ritorno in Friuli può essere determinante per la lotta salvezza.



(dal 41’ s.t. Nestorovski sv)



Ouwejan 6: propositivo in fase offensiva, ha un bel piede con cui mette cross interessanti. È sulla strada giusta.



Okaka 5,5: il lavoro sporco con cui fa salire la squadra è encomiabile, ma fa ancora tanta fatica a centrare la porta.



Lasagna 5: corre, lotta, si sacrifica e si propone. Il gol che si divora nel primo tempo, però, rovina tutto. Peccato.





Gotti 6: la sua squadra, come a Verona, esprime un buon calcio, ma per la terza gara consecutiva non riesce a realizzare. Le reti arriveranno, ma dopo la pausa sarà vietato fallire nuovamente.