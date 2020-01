Lecce-Udinese 0-1



Musso 6.5: conferma il suo stato di forma positivo con una grande parata sul tiro ravvicinato di Mancosu.



De Maio 6: poche sbavature in difesa tranne su un tiro di Mancosu nel primo tempo che viene ipnotizzato da due finte del centrocampista.



Ekong 6.5: leader dell'area e negli interventi. Insuperabile stasera.



Nuytinck 6: deve contenere Falco e lo limita il più possibile.



Larsen 6: spinge sulla fascia sfruttando lo spazio lasciato da De Paul che gli permette di sovrapporsi.



Fofana 6.5: tanta quantità ma meno qualità, corre e spazia sul fronte offensivo negli spazi.



Mandragora 6.5: onnipresente nelle azioni bainconere e si rende anche pericoloso nonostante il ruolo da vertice basso.



De Paul 7: la luce della squadra, segna un magnifico gol da argentino puro. Per il resto della partita è lui a mettere la qualità in ogni azione.



(dal 46' st Barak sv)



Sema 6: spinge molto sulla fascia ma Donati è un cliente difficile da affrontare, si rende comunque pericoloso con le sue sovrapposizioni.



(dal 30' st Pussetto 6: entra per dare maggiore offensività e si fa notare sulla fascia mettendo in difficoltà Dell'Orco e porta palloni importanti in area.)



Okaka 6.5: solo il var gli nega la gioia del gol ma lavora tanto per la squadra. Dopo un primo tempo difficile si fa notare di più nella ripresa con tante occasioni.



Nestorovski 5: partita molto anonima, cerca di lavorare per la squadra ma produce davvero poco.



(dal 19' st Lasagna 6.5: entra al posto di uno spento Nestorovski e si nota la differenza. Subito un'occasione per lui ma tanta partecipazione nella manovra offensiva e presenza in area)





All. Gotti 6.5: l'approccio alla partita è positivo, la squadra gioca alta e limita il Lecce con un buon pressing e qualità nelle azioni offensive. Cambia la partita quando inserisce Lasagna per Nestorovski e ancor di più con Pussetto per spingere maggiormente e così il suo numero 10 gli regala i tre punti vitali con una grande giocata.