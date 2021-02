Parma-Udinese 2-2



Musso 6: non può fare nulla sul gol di Cornelius, compie grandi interventi su Cornelius e Mihaila



Bonifazi 6: non si fa saltare da Karamoh e prova a limitare i danni sulla fascia sinistra



Nuytinck 5,5: sovrastato in diverse occasioni da Cornelius, perde diversi duelli fisici



Becao 5: spesso in difficoltà con Mihaila, concede il rigore del raddoppio crociato



(Dal 1’s.t. Molina 7: gran secondo tempo sulla fascia destra, crea occasioni continue)



Larsen 6: si perde Pezzella in occasione del gol di Cornelius e lo lascia crossare diverse volte, cresce nella ripresa



Walace 5,5: fatica in fase di copertura sulle ripartenze del Parma, si fa spesso infilare dai centrocampisti ducali



(Dal 1’ s.t. Nestorovski 6,5: uno dei cambi azzeccati da Gotti per il secondo tempo dell’Udinese)



Arslan 5,5: prova a farsi vedere in fase offensiva ma la sua conclusione termina alta



(Dal 42’ s.t. Makengo sv)



De Paul 7,5: il più attivo dell’Udinese; salta l’uomo, crea occasioni ed è pericoloso sui calci piazzati



Zeegelaar 6: prova a spingere sulla fascia sinistra e si mangia un gol sotto porta, meglio in fase di copertura



(Dal 21’ s.t. Ouwejan 6,5: la giusta intensità per acciuffare il pareggio)



Pereyra 6: non incide tra le linee e non arriva mai alla conclusione a rete, cresce nel secondo tempo



Llorente 5: gioca di sponda e spesso viene anticipato dalla difesa del Parma



(Dal 14’ s.t. Okaka 7,5: entra e spacca la partita, segna subito di testa)





All. Gotti 6,5: dopo un primo tempo opaco la sua squadra si sveglia e recupera due reti al Parma