: prima prestazione stagionale per il portiere classe ’96. Guida bene la difesa: non viene mai chiamato in causa. Non ha colpe sul gol della bandiera del Vicenza.: anche per l’esterno danese si tratta della prima apparizione dopo l’infortunio. Si alza spesso sulla linea del centrocampo, proponendosi e offrendo una valida alternativa ai compagni.(dal 25’ s.t.: ha pochi minuti per dimostrare il proprio talento): buona occasione per il centrale, importante soprattutto per mettere minuti nelle gambe. In crescita.: sicuro in fase di palleggio, dove combina bene con i compagni di reparto.(dal 20’ s.t.: la sua esperienza porta garantisce solidità alla retroguardia friulana): si limita a controllare le avanzate biancorosse, senza spingere troppo.: prova convincente per la mezzala argentina. Oltre al gol, infatti, si fa vedere tra le linee, creando superiorità numerica e mettendo in difficoltà la difesa ospite.: il migliore in campo. Recupera, smista, salta l’uomo e mette in porta in compagni. Anche da regista convince: superiore.(dal 32’ s.t.: è lui l’addetto al recupero della sfera. In mezzo al campo è bravo a pressare gli avversari, costringendoli all’errore.: conferma quanto di buono ha mostrato nella sfida casalinga contro il Parma, andando nuovamente a segno e impensierendo la retroguardia del Vicenza.(dal 32’ s.t.: lotta e si dà da fare fino all’ultimo respiro, ma non trova la via del gol a causa di un miracolo di Perina.: a Udine mancava un giocatore dal calibro dello spagnolo. La rete con cui sigilla il match è da fuoriclasse.(dal 20’ s.t.: poche giri di lancette per lui, esce per infortunio in barella): non stecca la prima in Coppa Italia, schierando una formazione offensiva e convincente. Nel finale, però, i suoi ragazzi regalano una rete che macchia leggermente la prestazione.