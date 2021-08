: Incolpevole sui gol. Prodigioso al 90’ quando in tuffo salva su Dybala.: Cresce con l’andare dei minuti. Nei secondi 45’ prende le misure. Sul colpo di testa di Ronaldo un brivido ma il VAR annulla.: L’olandese fatica più del solito. Nel primo tempo Dybala lo mette più volte in difficoltà. Più di qualche responsabilità sul raddoppio della Juve, quando si fa saltare troppo facilmente da Cuadrado.: All’inizio anche lui balla, poi con coraggio cerca anche di spingersi in avanti. Buona la prima.: Corre molto, sta sera però è meno lucido. Qualche errore di troppo.: Conquista il rigore che riapre la partita. La sua prestazione però va ben oltre. Dà sostanza alla mediana e cerca di dettare i ritmi. Gotti non ne può fare a meno(dal 35’ s.t.: Ha sui piedi l’occasione per vincere la partita ma spara alto): Parecchie imprecisioni, non riesce a fare filtro davanti alla difesa.: Partita generosa. Dà quantità al centrocampo bianconero. Manca però la qualità mala prestazione è sufficiente.(10’ s.t.: Lo spagnolo entra con il piglio giusto e dà una scossa all’attacco bianconero. Con la sua velocità di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. E’ suo il gol che vale il pari): Contro la Juve non è facile, anche perché la spinta di Cuadrado nel primo tempo è costante. Lui cerca di arginare la spinta avversaria.(10’ s.t.: Con il suo ingresso l’Udinese acquisisce maggiore spinta sull’out di sinistra. Costringe Cuadrado prima e Chiesa poi a rincorrerlo): Dopo un primo tempo anonimo il Tucu sale in cattedra nella ripresa. Freddo nel trasformare il rigore che riapre il match. Da mezz’ala più nel vivo del gioco.: Fatica molto tra Bonucci e de Ligt. Svaria su tutto il fronte d’attacco per non dare riferimenti ma i palloni giocabili sono davvero pochi.(35’: Ingresso molto positivo. Costringe Szczesny all’errore e Deulofeu trova il pari, serve l’assist per vincerla a Jajalo che però sbaglia): Udinese davvero a due volti. Partenza da dimenticare, ripresa da sogno. Con maggiore equilibrio quest’anno può essere diverso. Gli serve però assolutamente una punta.