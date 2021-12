: fa di tutto, e anche dio più, per tenere in partita la sua squadra. Incolpevole sui gol subiti.: Parisi dalla sua parte fa il bello e il cattivo tempo, si fa aggirare da Pinamonti sul gol del 3-1.(Dal 34’ s.t.).: si fa saltare da Parisi in occasione del 2-1, si fa sorprendere da Bajrami quando il trequartista albanese gli scappa alle spalle per servire l’assist a Pinamonti.: fatica a tenere Pinamonti, ma fin quando lui resta in campo tutto sommato il fortino bianconeri regge.(Dal 10’ s.t.: il suo ingresso non basta ad arginare le sfuriate azzurre).: grande dinamismo sulla fascia ma tanti errori in entrambe le fasi.: nel primo attacca spesso la fascia, creando non pochi grattacapi alla difesa azzurri. Nella ripresa sparisce completamente.(Dal 10’ s.t.: inserito da Gotti per tamponare la situazione, non riesce neanche lui a contrastare con efficacia le incursioni dei centrocampisti azzurri).: dà ordine e compattezza alla squadra nel primo tempo, poi affonda con il resto della ciurma.(Dal 20’ s.t.: si vede solo nel finale con un buon cross per Deulofeu).: nel primo tempo chiude tutti gli spazi, nella ripresa cala sia di intensità che di qualità.: giocatore di qualità superiore, lo dimostra in occasione del gol che illude i suoi. Lotta fino alla fine, anche quando ormai la sconfitta è inevitabile.: per i primi 60’ è il vero incubo della difesa azzurra. Arriva sempre per primo sul pallone e serve un assist d’oro a Deulofeu. Si mangia il gol del 2-1 e poi cala di rendimento.(Dal 34’ s.t.).: inizia bene sprecando una buona occasione. Viti lo annulla nel completamente e nella ripresa spreca un’altra ghiotta chance a due passi da Vicario.: l’Udinese dura un tempo e anche i cambi che opera sembrano quasi peggiorare la situazione. La squadra manca di carattere e non riesce a reagire nemmeno incassato il 2-1.