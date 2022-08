- Come contro il Chelsea risulta il migliore, salva il risultato su Siligardi e Cernigoi.- Il ritorno in campo con la maglia bianconera non è dei migliori. Fisicamente ancora indietro, fatica quando gli avversari premono. Lascia solo Cernigoi davanti a Silvestri, un errore che sarebbe potuto costare carissimo.- Sottil gli dà fiducia dal primo minuto ma la sua prestazione è lacunosa. Balla parecchio, non riesce quasi mai a tenere la linea. Si prede Siligardi sul gol del 2 a 1. (dal 73’ Nuytinck s.v. Cerca di mettere un po' di ordine).- L'inizio è positivo, poi cala con il passare dei minuti. Anche lui nella ripresa fatica ma senza commettere gravi errori.- Fisicamente è tra quelli più in palla, soprattutto nel primo tempo spinge tanto. Corsa ma poca precisione.- Il Tucu questa sera gira a vuoto, palla al piede non riesce a trovare la giocata illuminante. Si nota soltanto per il gol sfiorato su punizione.- Lo sloveno viene schierato in cabina di regia, lì nel mezzo non sfigura. Ci mette grinta e qualità. (dall’81’- Fuori ritmo, questa sera non è lucido e sbaglia spesso la giocata.- Coraggioso nel dribbling, prova ad impressionare al suo debutto. Prestazione sufficiente, è nuovo e gli va dato tempo per ambientarsi al meglio in un calcio completamente diverso da quello a cui era abituato.- La sua gara inizia alla grande, è lui a guadagnarsi il rigore che sblocca il match. Nella ripresa trova anche il raddoppio. Nel mezzo però si vede poco. Condizione migliorabile. (dal 78’).- Freddo dal dischetto. Il catalano è come sempre il vero uomo in più dell'Udinese. Anche questa sera decide la partita ma la squadra è troppo Deulo-dipendente.All.- Staccato il pass per i sedicesimi di finale. Poco altro di buono. Ad una settimana dal Milan manca ancora un gioco chiaro alla squadra. Tanto lavoro da fare.