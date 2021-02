: spettatore non pagante del match. Per il portiere argentino si tratta del terzo clean sheet consecutivo.: dalle sue parti il Verona non riesce mai a sfondare. Ormai è una sicurezza.: altra prestazione da leader. Bravo a guidare i compagni da dietro.: nel primo tempo controlla l’ex compagno Lasagna, tenendolo lontano dalla porta di Musso.: si limita alla fase difensiva, sfiorando il gol nell’unico inserimento della partita.: prezioso per il gioco bianconero. Esce per infortunio alla fine del primo tempo e la sua assenza si fa sentire.(dal 1’ s.t.: fatica fino all’ingresso di Okaka, che lo aiuta a far salire la squadra): in mezzo al campo è un po’ macchinoso, ma è importante per far girare il pallone.: indispensabile il suo lavoro di lettura e ripartenza. Tra le linee si fa sentire.(dal 31’ s.t.: pochi minuti a disposizione): ha più volte l’occasione per calciare verso la porta avversaria, ma preferisce appoggiare la palla ai compagni.(dal 26’ s.t.: è lui a recuperare la sfera e regalarla a Deulofeu per il gol che chiude il match): il lavoro sporco con cui fa salire la squadra è encomiabile. Il suo arrivo può cambiare le sorti della stagione bianconera.(dal 31’ s.t.: il suo ingresso permette ai compagni di alzare il baricentro e rendersi più pericolosi): prestazione da incorniciare per lo spagnolo. Prima propizia l’autogol di Silvestri, poi chiude il match con una splendida azione in solitaria. Devastante.: vittoria fondamentale, che proietta i friulani all’11esimo posto in classifica. Ora il vantaggio sul terzultimo posto inizia a farsi considerevole.