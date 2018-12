: in tuffo plastico sulla conclusione dal limite di Duncan al 19'. Nella ripresa para senza problemi il tentativo di Matri nel finale. Tanto assedio, pochi pericoli reali: molto sicuro, ma bloccatissimo, determinato su di Di Francesco. Con l'ingresso di Djuricic va un po' più in difficoltà, anche se resta in controllo.: giocatore eclettico, schierato dietro terzo a destra, assorbe quasi sempre bene gli inserimenti di Bourabia.: Babacar, abbastanza isolato, non gli crea grossi problemi. Lo gestisce a muso duro. Matri è più estroso ma il risultato non cambia. Roccia.: se Berardi non centra una volta lo specchio, è anche per merito dei suoi raddoppi che alleggeriscono il lavoro di Pezzella: ancor più bloccato di ter Avest, ha il compito di arginare Berardi e controllare le sovrapposizioni di Lirola. L'esterno neroverde punge poco, Lirola arriva al cross soltanto nel secondo tempo.: qualche sbavatura ma tanti tanti muscoli da interno destro. Bello il duello con Bourabia. Cala nella ripresa.: rifila calci a destra e a manca, e anche per questo sembra insuperabile. Su Sensi il fallo è quasi sistematico. Intimidatorio. Esce acciaccato.(dal 7' st: davvero poco. Se in campo non fa gol, la panchina gli fa male): al 38' del secondo tempo rischia di segnare uno splendido gol dalla distanza, ma Consigli vola e smanaccia in angolo. Partita di sacrificio.: giornata senza spunti. Anzi, un giallo al 32' del primo tempo per un battibecco con Berardi. Passa nei tre di centrocampo quando esce Behrami.: prova a fare reparto da solo. In realtà è sempre molto isolato, anche quando entra Lasagna.(dal 28' st: una cosa buona e una sbagliata, senza incidere)All.: l'Udinese gioca come vuole l'Udinese, il Sassuolo come vuole l'Udinese. Blocca dietro 5 giocatori in linea, e questo rende la partita alquanto bruttina. Quattro punti in due gare, non male. Anche se il gioco non è il massimo e forse De Paul si diverte già un po' meno.