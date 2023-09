Napoli-Udinese 4-1Udinese:: i primi tre gol non lo vedono protagonista in negativo, a differenza del quarto, dove non è proprio impeccabile.: è sfortunato, si trova contro Kvaratskhelia che è tornato in sé e non riesce a tenerlo mai.: su Osimhen non sfigura troppo, ma l'errore su Kvaratskhelia regala di fatto il gol al georgiano.: sbaglia sul 2-0 non salendo e tenendo in gioco Osimhen che non sbaglia.: suo il fallo su Kvaratskhelia che costa il rigore per l'1-0 del Napoli (13' s.t.: cambia l'uomo ma non la sostanza da quelle parti).: non si fa pregare due volte quando c'è da inserirsi e con la sua qualità va a essere insidioso con le conclusioni dalla distanza (27' s.t.: non l'apporto che sarebbe servito alla squadra).: poca roba davanti la difesa, tiene a fatica i centrocampisti del Napoli (13' s.t.: un gol da stropicciarsi gli occhi. Si inserisce e trova la combinazione con tanta qualità).: il giocatore più in palla tra i friulani, la prima occasione nasce da un suo tentativo di poco alto.: ci prova con la sua rapidità sull'out mancino però Di Lorenzo è insuperabile (27' s.t.: non cambiano i risultati rispetto a Kamara).: non si vede mai, inghiottito dalla difesa napoletana (13' s.t.: combina bene servendo la palla di ritorno per il super gol di Samardzic).: c'è nei duelli fisici ma non riesce a incidere.: è notte fonda per l'Udinese. Mai in partita la sua squadra, la classifica continua ad essere disastrosa.