Udinese-Lecce 1-2



Musso 6: guida bene la difesa, dando indicazioni continue ai compagni. Presente.



Becao 5: è lui a causare il fallo da rigore che porta al pareggio ospite. Sfortunato.



Troost-Ekong 5,5: dalle sue parti nasce il gol del vantaggio decisivo. Disattento.



Samir 6,5: trova il primo gol stagionale, sfruttando un calcio d’angolo battuto da De Paul.



Ter Avest 5,5: più propositivo nella prima parte di gara, dove si inserisce e sfrutta gli spazi che gli vengono concessi.



De Paul 6,5: fornisce l’ennesimo assist del campionato, battendo alla grande un corner dalla sinistra. In mezzo al campo crea sempre superiorità numerica.



Walace 5,5: in interdizione si fa sorprendere poche volte. Potrebbe dare di più in fase di costruzione.



Fofana 5,5: tanta corsa, ma poca precisione. Sbaglia due passaggi facili negli ultimi metri.



(dal 25’ s.t. Zeegelaar 6: entra discretamente in partita, ha pochi minuti a disposizione)



Sema 6: arriva poche volte sul fondo. In cambio gioca una gara di grande sostanza,



Nestorovski 5: davanti si fa sentire poco o niente, nonostante rimanga in campo per tutto il corso del match.



Okaka 5: praticamente inesistente, perde tanti palloni, facendosi spesso rimontare.



(dal 9’ s.t. Lasagna 6: il suo ingresso dona vivacità all’ingresso bianconero. Ha sui piedi la palla del possibile pareggio)





All. Gotti 6: non riesce a continuare la striscia positiva incominciata con la vittoria sulla Juve e confermata da quella di Cagliari. L’ultima gara in casa non gli porta bene.