Udinese, le pagelle di CM: Ferreira senza benzina, ma Lucca dov’è?

Marina Belotti

Atalanta-Udinese 2-0



Okoye 6: sui due gol non può nulla, ne para altri



Ferreira 5: colpevole su quasi tutte le azioni da gol nerazzurre, si fa beffare da Scamacca e CDK in continuazione, bloccato



Perez 5,5: apporto quasi inesistente, si guarda intorno ma combina poco



Kristensen 5,5: non riesce a tenere i ritmi alti dei padroni di casa, Miranchuk compreso, e si fa anche ammonire



Festy Ebosele 5: nonostante il fisico si fa beffare da Ederson, perde palle preziose



(Dal 1’ s.t. Ehizibue 5: non migliora l’apporto tra corsia e mediana



Lovric 5,5: col passare dei minuti trova lo smalto ma è già troppo tardi e Carnesecchi c'è



(Dal 35’ s.t. Brenner sv)



Walace 6: fa più di altri ma meno del solito, nella ripresa impegna però Carnesecchi



Samardzic 6: il più pericoloso dei suoi, trova filtranti interessanti che non hanno seguito



(Dal 16’ s.t. Payero 6: conquista punizioni importanti per provare a riaprire la partita).



Kamara 5,5: duella con Holm ma spesso perde gli scontri



(Dal 31’ s.t. Zemura: sv).



Thauvin 6: le azioni pericolose si esauriscono nei primi 10’



(Dal 16’ s.t. Pereyra 5,5: ancora a mezzo servizio, si vede).



Lucca 5: è il più avanzato ma non mette mai paura a Carnesecchi, scompare nella ripresa



All. Cioffi 5,5: rispetto all’andata, è un’altra squadra, senza anima né grinta. Così sarà difficile salvarla.