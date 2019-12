Udinese-Cagliari 2-1



Musso 6,5: fortunato quando Nainggolan colpisce il palo, decisivo nel togliere dalla linea di porta il pallone del possibile pareggio.



De Maio 6,5: nella prima frazione di gioco contiene senza grossi patemi le avanzate ospiti, cala un po’ nella ripresa.



Troost-Ekong 6: va un po’ in crisi nel secondo tempo, quando Maran toglie Simeone per far spazio a Cerri; impreciso nella gestione del pallone, ma tutto sommato positivo.



Nuytinck 6,5: altra grande prova del difensore olandese; bravo a chiudere tutti gli spazi agli avversari.



Stryger-Larsen 6: più libero nel primo tempo; si sacrifica nel finale per coprire gli attacchi del Cagliari, non riuscendo a uscire dalla propria metà campo.



De Paul 7,5: la miglior prestazione di questa stagione. Il gol con cui apre il match è semplicemente favoloso, così come lo sono le giocate con cui delizia il pubblico. Ritrovato.



(dal 25’ s.t. Jajalo 6: gestisce bene il pallone negli ultimi minuti)



Mandragora 6,5: in mezzo al campo è un altro giocatore; tutte le azioni passano da lui. Come al solito ci mette tanta grinta e corsa.



Fofana 7,5: all’Udinese mancavano i suoi strappi e la sua presenza in mediana; decisivo nel fornire l’assist a De Paul e a sbattere in porta il gol del 2-1.



Sema 7: uno dei migliori in campo, arriva sempre sul fondo saltando l’uomo e mettendo cross interessanti in mezzo.



(dal 21’ s.t. Ter Avest 6: più difensivo rispetto allo svedese, pochi minuti a disposizione)



Okaka 6: fa a sportellate con tutti i difensori rossoblù, facendo salire la squadra anche nei minuti di recupero. Impreciso e un po’ egoista negli ultimi metri.



Lasagna 5,5: come al solito inizia alla grande, per poi spegnersi al primo errore. Ci prova fino alla fine, ma è poco utile alle avanzate friulane.



(dal 34’ s.t. Pussetto sv)





All. Gotti 6,5: bravo nel dar fiducia a Fofana e riproporre Sema dopo l’infortunio; regala al pubblico friulano tre punti preziosissimi per la lotta alla salvezza.