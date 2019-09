Udinese-Brescia 0-1



Musso 6,5: come al solito decisivo, mura due volte a tu per tu Donnarumma dopo i numerosi buchi difensivi.



Becao 5,5: controlla attentamente le avanzate del 9 avversario, ma il giallo che prende a fine primo tempo pesa nella ripresa. Ingenuo.



De Maio 4,5: da un suo gravissimo errore nasce l’occasione più ghiotta per il Brescia nella prima frazione. È lui a deviare il gol di Romulo, beffando di fatto Musso.



Samir 6: il più propositivo della retroguardia; recupera e spinge, annullando di fatto Ayè.



Larsen 5: mai così spento fino ad ora; a nulla serve la mossa di Tudor di spostarlo sulla sinistra. Assente.



Walace 6: un po’ imballato nella manovra, ma utile nel recupero e nel giro palla. Positivo.



Jajalo 6: se i bianconeri non avessero lui a dettare i ritmi in mezzo al campo sarebbero guai seri; l’ex Palermo è il metronomo friulano.



Fofana 4: nel primo tempo sbaglia ogni pallone che tocca, nella ripresa sparisce. Con lui l’Udinese gioca in inferiorità numerica e Tudor è costretto a toglierlo; esce tra i fischi del Friuli.



(dal 22’ s.t. Barak 6: poco tempo a disposizione)



Sema 5,5: ha gamba e corsa per fare di più; supera più volte Sabelli ma i suoi cross sono tutti preda dei difensori ospiti. Meglio a sinistra rispetto che dall’altra parte del campo.



(dal 41’ s.t. Nestorovski sv)



Pussetto 5: una delusione rispetto al solito giocatore che si vede in campo. Nella prima frazione di gioco non si vede, più attivo nella ripresa.



(dal 22’ s.t. Okaka 6,5: un giocatore dalle sue qualità mancava, entra cambiando la partita.)



Lasagna 5: dovrebbe essere uno dei pilastri della squadra, ma in campo è timido e si vede poco. Lontano dal gioco bianconero.





All. Tudor 5: la squalifica di De Paul si fa sentire, ma i cambi del tecnico croato sono tutti tardivi. Inesperto.