Okaka 6 - Fa la guerra con tutti, ma sui palloni alti è una spina nel fianco per il Napoli. Cruciale nel far respirare la squadra e darle tregua dalla pressione offensiva degli azzurri.

Lasagna 6,5 - Sempre pronto a scattare alle spalle di Koulibaly e Manolas, il centravanti friulano non perdona alla prima occasione buona. Essenziale.



All. Gotti 6,5 - Fare punti contro il Napoli non è mai facile, nonostante il periodo. Bravo nel contenere gli azzurri e nell'organizzare le ripartenze, il tecnico friulano ha dimostrato di poter valere una categoria come la Serie A.





De Paul 7 - Le voci di mercato non sembrano disturbarlo, anzi. Sacrificio e qualità, l'argentino è stato uno dei più positivi per mister Gotti (Dall'83' Barak s.v. - Sette minuti sono troppo pochi per giudicare la sua prova).Stryger 6 - Come Ter Avest, il danese spinge e difende, dimostrandosi concentrato e attento nel gestire le incursioni di Callejon e Di Lorenzo. Prestazione da sufficienza piena.