Udinese-Bologna 1-0



Bizzarri 6: inoperoso per la gran parte della gara, protagonista di una gran parata su Krejci nella ripresa.



Stryger Larsen 6,5: al 18' scheggia la traversa della porta difesa da Da Costa. Sempre in partita.



Danilo 6: inizio di gara complicato, cresce con il passare dei minuti.



Nuytinck 6,5: schierato al centro della difesa, dimostra personalità e buona visione di gioco.



Samir 6: al decimo si mangia letteralmente il gol dell'1-0. Prestazione decisamente più convincente rispetto le ultime uscite.



Barak 6,5: splendido l'assist per Fofana in occasione del vantaggio friulano.



(73' Widmer s.v.)



Fofana 7: pesantissimo il gol che mette a segno al trentesimo.



Hallfredsson 6,5: partita pressochè perfetta in fase di interdizione.



(89' Pezzella s.v.)



Jankto 6: cerca la rete in più occasioni, ma la mira è da rivedere.



De Paul 7: ci prova dalla distanza ma senza fortuna. Dai suoi piedi parte l'azione dell'1-0. Nella ripresa colpisce anche un palo.



Lasagna 6: vorrebbe chiudere la stagione con il tredicesimo sigillo, ma l'impresa non riesce. Solo applausi per lui, comunque, all'uscita dal campo.



(70' Perica 6: tanto movimento come sempre, ma non arriva mai al tiro)





All. Tudor 6,5: opta per una formazione di “sostanza” nel mezzo e molto veloce in avanti per centrare la salvezza. Missione compiuta.