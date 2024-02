Udinese, le pagelle di CM: Giannetti buon esordio, manca il guizzo ai bianconeri

Okoye s.v. - Mai impegnato, guanti intonsi a fine partita.



Perez 6 - Cattivo ma presente. In difesa succede poco dalla sua zona di competenza.



Giannetti 6,5 - Amministra e fa girare la palla. In chiusura non si fa sfuggire nulla, intervenendo con convinzione. Sprazzi di garra.



Kristensen 6 - Colpani si allarga spesso e Ciurria taglia poco. Ordinaria gestione e si rende anche protagonista di una conclusione precisa dalla distanza che impegna Di Gregorio.



Pereyra 5,5 - Spostato largo deve spesso inseguire Dany Mota e si innervosisce a forza di correre indietro prendendo un giallo che costa caro (salterà la Juventus). Ehizibue (dal 56') 5,5 - Tanta corsa, tanta dedizione, poca concretezza. Serviva più decisione ma l'esclusione di Ebosele fa riflettere.



Lovric 5,5 - Tutto bene, ma gli inserimenti? È mancato il suo marchio di fabbrica.



Walace 6 - Fondamentale a spezzare i giochi del Monza, in attacco prova più volte la conclusione da lontano.



Payero 6 - Quantità c'è, qualità un po' meno rispetto al solito. Partita di sostanza. Samardzic (dal 67') 6 - Ci prova, ci mette anche tanta voglia ma da solo può fare poco.



Zemura 6 - Sorpresa nel vederlo al posto di un ottimo Kamara nelle ultime uscite ma il motivo lo scopriamo subito. Pimpante nei primi 45 minuti, poi si spegne. Kamara (dal 67') 5,5 - Spinge meno rispetto al compagno di reparto, spesso si gira fisiamente per un retropassaggio dietro.



Thauvin 6,5 - Sguscia via a colpi di esterno piede, il più pericoloso e quello sempre pronto a fare la giocata. Brenner (dall'87') s.v. - Tocca pochi palloni.



Lucca 6,5 - Rabbioso, famelico ma trova un Di Gregorio attento nel primo tempo. Nel secondo gioca più di sponda per i compagni ma la sua crescita si vede gara dopo gara.



All. Cioffi 5,5 - Non la risposta che serviva.