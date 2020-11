L'guidata dagli argentini sbanca l'. Un 1-3 rifilato allache permette alla squadra didi respirare visti gli attuali 5 punti sulla terzultima.: partita ottima anche se la Lazio non gli fa fare grandi parate. Al 73’ stende Immobile causando il rigore, e viene poi battuto dal bomber biancoceleste.: partita solida del centrale di destra bianconero. Va raramente in difficoltà sulle avanzate dei biancocelesti.: stesso discorso per Nuytinck. Il centrale olandese soffre poco e nel primo tempo è determinante togliendo la sfera dalla testa di Correa su un ottimo cross di Lazzari.: altamente sufficiente anche la prova di Samir. Il centrale di sinistra della retroguardia dell’Udinese si comporta bene in fase di copertura e nella prima frazione con un’ottima girata su angolo sfiora anche il gol.: sia a destra che a sinistra l’esterno danese dà grande equilibrio e va raramente in difficoltà contro Fares, Marusic e Lazzari.: il solito De Paul. L’argentino è il leader tecnico dei friulani e allo stadio Olimpico la fa da padrone a centrocampo. Primo tempo perfetto concluso con l’assist per Pussetto. Nel secondo cala leggermente, ma ciò non intacca il giudizio sulla sua gara.: partita importante da parte del regista bianconero. Fa da schermo ottimamente alle avanzate della Lazio e trova anche il gol del vantaggio viziato da una deviazione di Acerbi. (: la grave disattenzione al 73’ che porta al rigore segnato da Immobile avrebbe potuto scaturire una reazione della Lazio).: l’altro tucumano è una spina nel fianco per la Lazio. Determinante nello 0-1, per il resto della gara dà un contributo ottimo. I biancocelesti non lo prendono mai.: buona prova per l’esterno sinistro olandese. Senza troppi acuti, ma sempre ordinato. Riesce ad arginare bene Lazzari, costringendolo spesso a crossare col sinistro, il suo piede debole. (: l’esterno argentino spreca un contropiede appena entrato, ma dà comunque il suo contributo per la vittoria finale).: esordio da titolare perfetto per il classe ’90. Non si è mai fermato con il pressing e al 71’ è stato premiato anche con il gol del momentaneo 0-3. ().: molto bene anche Pussetto. L’argentino è il protagonista assoluto del raddoppio friulano dando il via al contropiede che dopo uno scambio con De Paul lo porta davanti a Strakosha.: i dettami tattici sono stati ovviamente quelli del primo allenatore Gotti, oggi assente all’Olimpico. Però Cioffi si è fatto trovare pronto ed ha retto l’emozione di guidare una panchina di A, addirittura ottenendo una vittoria.