- Nel primo tempo è protagonista di un paio di parate da urlo, poi nella ripresa esce a valanga su Thuramcausando il calcio di rigore del pari. Un'errore che condiziona il voto finale.- Ingaggia un bel duello con gli attaccanti dell'Inter che lo vedono uscire spesso vincitore. Provvidenziale nel primo tempo con un intervento su Thuram in spaccata.- Come Perez gioca una gara di grande attenzione e presenza fisica, limitando al meglio un cliente pericoloso come Lautaro Martinez.- Qualche piccola incertezza qua e là, ma in generale se la cava in una gara con tante insidie.

- Confusionario, qualche pasticcio di troppo in fase difensiva che poteva costare caro. Dal 62'- Qualche buona uscita palla al piede.- In trincea a difesa della propria porta, partita piu' di sostanza che di qualità. Dal 69'- Ci mette fisicità e gamba.- Primo tempo in apnea sulle sortite offensive dell'Inter, meglio nel secondo tempo ma qualche pallone perso di troppo.- Il giocatore piu' atteso e chiaccherato sblocca la gara con un tiro cross che sorprende tutti e si insacca in rete. Dal 62'- Porta dinamismo, ma è costretto presto ad uscire per infortunio. Dal 82'

- Parte da lui l'azione del vantaggio bianconero, intercettando un pallone sulla trequarti. Sempre vivo quando imbeccato. Dal 69'- Qualche buona discesa sulla corsia.- Gioca da seconda punta mettendosi al servizio della squadre in fase difensiva.- Chiamato ad un lavoro improbo come quello di lottare da solo contro la retroguardia nerazzurra, il francese risponde con una partita di grande sacrificio. Finisce la partita da infortunato.- La squadra, con una partita prettamente difensiva e di grande cuore, va vicina a fare un punto contro la capolista Inter. Peccato per gli infortuni di Lovric e Thauvin nel finale, che hanno privato la squadra di un apporto significativo.