- Non è tra i responsabili della sconfitta. Un solo errore in disimpegno nel primo tempo. Sui gol, invece, non può fare molto.- Il brasiliano è il migliore del reparto arretrato, nonostante un secondo tempo davvero difficile. Riacquista la condizione dopo l'infortunio, nel primo tempo soprattutto, spinge forte. E' lui a servire l'assist per il raddoppio di Beto poi annullato dal VAR. Salvato, poi, dalla tecnologia quando è in ritardo sul pari di Sansone.- Il centrale sloveno sbaglia molto questo pomeriggio. Più volte viene graziato dal Bologna. Fino al finale, quando Posch sentenzia il 2 a 1 finale del Bologna.- Già in difficoltà contro Sansone in apertura di match. Il numero 10 rossoblù gli va via volta per volta, gol dell'1 a 1 compreso. Pomeriggio davvero no. (Dal 74').- Nel primo tempo l'Udinese spinge più dal lato di Udogie, con il Tucu costretto ad accentarsi per cercare il pallone. Nella ripresa si mette più in mostra: prima con un assist per Udogie, poi con un tiro potente che mette in difficoltà Skorupski.- Bocciatura completa per lo sloveno. Avulso al gioco, non riesce mai a dare qualità alla manovra. Anzi, al contrario perde diversi palloni davvero sanguinosi. (Dal 63'- Ancora una volta parte dalla panchina. Sottil lo getta nella mischia soltanto quando capisce che la partita sta prendendo una brutta piega).- Gioca un ottimo primo tempo, facendo filtro davanti alla difesa e dettando i ritmi. Bella la palla in verticale per Success nell'azione rifinita da Beto per l'1-0. Nella ripresa anche lui cala come del resto tutta l'Udinese. (Dall'84').- L'approccio fa ben sperare. La sua partita però dura mezz'ora, poi sparisce dal match. Si nota soltanto per le palle perse e gli appoggi sbagliati. (Dal 62'- Impatto zero sulla gara. Il centrocampo dell'Udinese nella ripresa va ancor più in difficoltà).- Parte forte, spingendo con costanza. Quando accelera è travolgente, nei primi 45' è una spina nel fianco. Va anche vicino al gol del raddoppio con un'azione davvero di alta scuola. Il migliore dell'Udinese.- Risponde alle tante critiche ricevute nelle ultime settimane con un gran gol da attaccante vero. Trova anche il raddoppio, in spaccata, ma il VAR annulla. Nella ripresa finisce la benzina. A tratti è tornato il vero Beto.- Più rifinitore che bomber e infatti serve l'assist per il gol del vantaggio di Beto ma poi sbaglia il gol del 2 a 2. Ad un attaccante viene chiesto anche e soprattutto di segnare e lui il gol fatica tremendamente a trovarlo.- L'Udinese non vince da ottobre. Oggi mezz'ora non basta per fare punti. Il tempo dei complimenti sembra essere finito.