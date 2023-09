- Incolpevole sui due gol della Fiorentina, per il resto pochi pericoli verso la sua porta.- Non sbaglia nulla in fase difensiva.- Tiene molto bene in marcatura un avversario tosto come Nzola, non brillantissimo in fase di impostazione ma prestazione positiva.- La rete della Fiorentina arriva dalla sua parte, si perde l'inserimento di Quarta. Una disattenzione che costa cara.- La sua spinta sulla destra non manca mai, ma oggi ci mette anche tanta grinta in difesa. Salva due volte l'Udinese fermando in scivolata la Fiorentina lanciata in contropiede e in attacco serve una palla d'oro per Lucca.- Molto lavoro difensivo oggi e la creatività palla al piede ne ha risentito. Poco lucido in fase di possesso.- Ritornato il solito Walace, era ora.- Propositivo ma sprecone. Comunque come si dice? Buona la prima- Cresce di partita in partita, altra prova più che sufficiente.- Sempre meglio come condizione ma è arrivato il momento di fare gol. Troppi errori sotto porta.- Lotta in attacco e si fa sempre trovare disponibile per una sponda per i compagni. Ma l'errore a porta vuota è troppo grave per la sufficienza.- I suoi inserimenti fanno male, ma non riesce a essere efficace sotto porta.- Entra con il piglio giusto: stoppa la palla, la difende e serve Ebosele in profondità.- Entra bene, ma non riesce a dare il cambio.- Ancora più uomo spogliatoio che calciatore.- Si fa vedere e prova a dare una scossa. Si apprezza l'impegno.- Ennesima partita senza vittoria, ma questa volta non ha colpe.