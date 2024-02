Udinese, le pagelle di CM: i bianconeri partono bene, nella ripresa il calo

Okoye 6 - Il Cagliari nel primo tempo non lo impegna più di tanto. Attento sulla punizione insidiosa di Lapadula. Nulla può sull'incornata di Gaetano, per il resto buona gestione delle palle alte.



Perez 6,5 - Attento sui palloni che gravitano dalle sue parti. Nel finale è provvidenziale la sua chiusura su Pavoletti.



Giannetti 5 - Dopo la grande serata di Torino incappa in una domenica no. L'argentino viene scavalcato dal cross di Augello, lasciando così colpire di testa Gaetano. Qualche incertezza anche nella ripresa e tanto nervosismo.



Kristensen 6,5 - Il danese gioca una partita di sostanza. Salvataggio decisivo su Makoumbou nel finale. Di testa, poi, sono tutte sue.



Ehizibue 6,5 - Suo l'assist per Zemura. Spinta costante sulla fascia. Dal 66' Ferreira 5 - Il portoghese non entra bene in partita, troppi errori banali e nessuna accelerazione.



Samardzic 5,5 - Due conclusione che fanno tremare Scuffet e poco altro. Va a sprazzi, quando invece l'Udinese avrebbe bisogno maggiormente della sua qualità.



Walace 6 - Solita sostanza in mezzo al campo anche se questo pomeriggio è meno preciso in fase di impostazione.



Lovric 5,5 - Come Samardzic, pure lui si fa notare poco. Dall'84 Payero 5,5 - Anche l'argentino non entra con il giusto piglio in partita.



Zemura 7 - Primo gol in Serie A di pregevole fattura per l'esterno dello Zimbabwe. La sua miglior prestazione in bianconero. Dal 66' Ebosele 5 - Perde buona parte dei palloni toccati, se non tutti.



Thauvin 6,5 - Nel primo tempo è indemoniato, rappresentando la luce della manovre offensive bianconere. Nel secondo tempo cala vistosamente, risultando poco incisivo. Dal 78' Brenner 5 - Leggerino, quasi un pesce fuor d'acqua. Tanti palloni sprecati.



Lucca 5 - Il gol divorato di testa nel primo tempo pesa come un macigno. Nervoso per tutta la gara. Dal 78' Success 5,5 - Non un grande contributo alla causa, anche se viene servito poco.



All. Cioffi 5,5 - La partita andava vinta, ne esce un pareggio che serve a ben poco. Ottimo il primo tempo, dove è mancato solo il raddoppio. Squadra spenta nella ripresa.