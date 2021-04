Udinese-Torino 0-1



Musso 6: praticamente mai chiamato in causa. Resta immobile sul rigore calciato da Belotti.



Becao 6: non soffre la fisicità degli attaccanti granata. Nel finale di gara si fa vedere anche in fase offensiva.



Bonifazi 6: guida l’intera difesa con sicurezza, sostituendo egregiamente l’infortunato Nuytinck.



Samir 6: il suo rientro può essere importante per la retroguardia friulana. Sbaglia poco in chiusura.



(dal 33' s.t. Ouwejan sv)



Molina 5,5: prestazione opaca rispetto alla trasferta di Bergamo. Sulla destra fatica a sfondare.



De Paul 6,5: come sempre il migliore dei suoi. Ci prova fino all’ultimo secondo, senza riuscire a trovare il varco giusto.



Walace 5,5: fa da filtro davanti alla difesa, limitandosi a far girare il pallone.



Arslan 4,5: è lui a regalare il calcio di rigore agli ospiti che decide il match, intervenendo in maniera piuttosto scellerata su Belotti.



(dal 20’ s.t. Forestieri 6: il suo ingresso offre freschezza alla trequarti friulana)



Stryger Larsen 6: procura l’ammonizione di Mandragora. Riparte in maniera rapida e pericolosa.



(dal 81’ s.t. Nestorovski sv)



Pereyra 6: partecipa attivamente alla manovra offensiva, combinando bene con il connazionale De Paul.



Llorente 5: troppo macchinoso. La retroguardia avversaria lo controlla con facilità.



(dal 20’ s.t. Okaka 5,5: annullato dai centrali granata. Non riesce a far salire i compagni)





All. Gotti 5,5: per il tecnico adriese si tratta della terza sconfitta di fila, dopo quelle contro Lazio ed Atalanta. La situazione in classifica non preoccupa, ma già dalla prossima uscita, contro il Crotone, sarà importante ricominciare a far punti.