: subito attento e concentrato, neutralizza alcuni cross e un tentativo dalla distanza di Verre. Incolpevole sui gol, bravo nel finale su Keita.primo tempo senza rischi, anzi, gioca con personalità. Sui gol non c'entra nulla.comanda la difesa senza sbavature, nessuna disattenzione e contiene bene Quagliarella. Vale il discorso fatto per Becao.: un suo intervento in area nella ripresa vale quanto un gol. Del pacchetto arretrato ospite è il migliore.: spinge nel primo tempo, copre nella ripresa. Con un intervento in spaccata salva l’Udinese. Prestazione ampiamente sufficiente.(dal 39’ s.t.particolarmente ispirato, i suoi strappi e le sue accelerazioni sfilacciano la Samp nei minuti iniziali del match. Un paio di traversoni mettono in sofferenza la difesa blucerchiata. Centra una traversa clamorosa, trova un gol meritato e cercato. E’ il migliore, per distacco, dell’Udinese.: parte male, con tanti errori in impostazione e sui passaggi più semplici. Però è lui a creare l’occasione più ghiotta del primo tempo per l’Udinese. Cala nel secondo tempo.(dal 39’ s.t.: ceffa un’occasione d’oro a due passi da Audero alla mezz’ora. Brutta partita, ingenuo e goffo l’intervento che causa il rigore.(dal 31’ s.t.non entra con il piglio giusto, soffre il centrocampo doriano ed è troppo lento): gran fisico, ma poca qualità oggi. Difende, non rischia troppo di fronte a Candreva, ma non offende neppure. Dovrebbe dare supporto alla manovra offensiva, si vede poco. Torregrossa gli mangia in testa in occasione del raddoppio blucerchiato.(dal 42’ s.t.: fumoso e per nulla incisivo, dovrebbe inventare ma offre una prestazione incolore. Nessuno spunto, nessun dribbling, poco sotto ogni aspetto.: non riesce a girare in porta un traversone invitante alla mezz’ora. Prova ad innescare la sua velocità, ma Colley lo rimonta sempre.All.: l'Udinese avrebbe un'occasione d'oro per portare via punti dal Ferraris, ma l'allenatore bianconero non riesce ad infondere compattezza e la giusta mentalità alla squadra. I cambi di Ranieri lo spiazzano, e alla fine torna in Friuli con un pugno di mosche e una posizione a rischio.