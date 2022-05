- Nel primo tempo salva l'Udinese con un paio di parate davvero importanti. Lo Spezia gliene fa tre ma ha poche colpe.– L'argentino soffre parecchio le accelerazioni di Gyasi. Questa sera la difesa dell'Udinese balla molto.– Lo spagnolo sbaglia tanto. Troppo leggero in uscita nella palla persa che porta al raddoppio dello Spezia. Manaj spesso lo mette in difficoltà. Nel finale accorcia il risultato ma è ormai troppo tardi per l'Udinese.– L'olandese, come i compagni di reparto, va spesso in difficoltà. E' comunque generoso, buttandosi anche in avanti. Dall'87'– Il migliore. Regala il vantaggio ai bianconeri con un gran gol. Spinge fino alla fine, cercando di dare qualcosa in più per andare a riprendere il risultato. Unico neo, quel gol divorato da due passi che avrebbe potuto riaprire prima la partita.– Il Tucu va a corrente alternata. Prova ad accendersi ma quest'oggi non riesce a trovare la giocata decisiva. Dal 76'- Un quarto d'ora in campo, tanto nervosismo e pochissimi palloni toccati.– Lavora nell'ombra, cercando di dare equilibrio al centrocampo. Recupera parecchi palloni ma non basta.– Rispetto alle ultime uscite gli manca il guizzo. Corre spesso a vuoto Dal 53'- Un paio di giocate interessanti, prova a dare maggiore qualità alla manovra.– Una delle peggiori prestazioni della sua stagione. Impreciso in fase d'attacco, dietro concede troppo spazio a Verde. Dal 76'- Entra ma non riesce a lasciare il segno.– Il problema è sempre quello, da prima punta fatica tremendamente. Anche oggi non tocca palla. Dal 53’- Ci mette più grinta rispetto al compagno ma anche lui non praticamente non crea nulla.– Il diez bianconero gioca a sprazzi. Quando accelera riesce a far male, troppe volte però abbassa la testa e va da solo finendo per sbattere contro il muro spezzino. Le migliori giocate comunque nascono dai suoi piedi.- L'Udinese parte bene poi sbaglia troppo, concedendo allo Spezia la possibilità della rimonta.