Udinese-Genoa 2-2



Musso 7: Prodigioso su Iago Falque in avvio di gara. Guida la difesa per tutto il corso del match, poco può sul destro di Pandev. Quasi miracolo al 97’ sul rigore di Pinamonti.



Ekong 6: più deciso nella prima parte. Nei secondi 45’ soffre un po’ la fisicità rossoblù.



Nuytinck 6,5: è lui a garantire stabilità al reparto difensivo. Prudente.



Samir 6,5: spesso decisivo in anticipo. Bravo a tenere lontani gli avversari dalla porta di Musso.



Stryger Larsen 6: buona prova per il laterale danese. Propositivo e sicuro sulla fascia destra: Gotti lo fa riposare a inizio ripresa.



(dal 13’ s.t. Ter Avest 6: tiene bene la posizione fino alla fine del match)



De Paul 7: pennella un cross meraviglioso per Fofana, regalando il secondo assist decisivo. In mezzo al campo fa quello che vuole.



Jajalo 6,5: crea superiorità numerica, ripartendo con velocità e trovando interessanti passaggi tra le linee.



Fofana 7: ancora convincente. Apre le danze con un grandissimo inserimento che beffa la retroguardia rossoblù.



(dal 38’ s.t. Walace sv)



Sema 6: va poche volte sul fondo, ma in fase di copertura fa il suo. Si fa ammonire nel corso della prima frazione: salterà la trasferta di Ferrara.



(dal 23’ s.t. Zeegelaar 4: interviene in maniera scellerata a gara ormai finita, regalando il tiro dagli 11 metri agli ospiti)



Lasagna 7: dopo la doppietta contro l’Atalanta e il gol all’Olimpico, il capitano bianconero non si vuole più fermare. La rete con cui raddoppia il risultato racchiude il momento di forma di questi ultimi giorni.



(37’ s.t. Teodorczyk sv)



Nestorovski 5: l’unico in difficoltà nella prima parte. Sbaglia tutto ciò che può sbagliare: stop, appoggi, movimenti. Non conferma la buona prova di Roma.



(dal 13’ s.t. Okaka 5: entra per difendere palla, ma spesso finisce col regalarla agli avversari. Un po’ spento)





All. Gotti 6: non ha colpe sul pareggio in extremis degli ospiti. Chi subentra a gara in corso non gli offre sicurezza.