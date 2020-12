Udinese-Benevento 0-2



Musso 5,5: si fa trovare impreparato sul tiro dalla distanza di Caprari. Poco può sul destro ravvicinato di Letizia.



Becao 5,5: nella prima frazione soffre le avanzate ospiti. Migliora nella ripresa.



Bonifazi 5,5: è lui a deviare il tiro di Caprari, beffando di fatto il proprio portiere.



(dal 20’ s.t. Deulofeu sv)



(dal 28’ s.t. Ter Avest 5: il raddoppio del Benevento nasce dalle sue parti. Si perde completamente l’inserimento Letizia)



Samir 6: ancora una volta il migliore della retroguardia bianconera. Il più solido dei suoi.



Stryger Larsen 5,5: le sue sgroppate servono a poco. Davanti i friulani sbagliano spesso l’ultimo passaggio.



De Paul 6: ci prova fino alla fine, ma le sue invenzioni non riescono a regalare il gol della bandiera ai compagni.



Arslan 5: è lui a perdere il possesso della sfera in occasione del vantaggio ospite.



(dal 20’ s.t. Walace 6: entra per dare una mano davanti alla difesa, senza incidere sull'andamento della gara)



Pereyra 5,5: spento e poco decisivo, lontano parente di quello visto nelle ultime uscite.



Zeegelaar 5: non riesce mai a trovare il fondo, facendosi spesso recuperare dalla retroguardia giallorossa.



(dal 28’ s.t. Nestorovski 5,5: pochi palloni a disposizione)



Pussetto 5,5: la vivacità con cui pressa la difesa ospite non basta.



Lasagna 4,5: ha sui piedi due clamorose occasioni nel corso del primo tempo, che però non riesce a concretizzare. Anche nella ripresa si fa ipnotizzare da Montipò.





All. Gotti 5,5: non riesce a centrare il settimo risultato utile consecutivo, facendosi beffare tra le mura amiche e perdendo l’11esimo posto in classifica.