Bologna-Udinese: 2-1



Scuffet 5: salvato in un paio di occasioni del muro eretto dai suoi difensori, non pare irresistibile sui gol segnati dal Bologna.



Stryger 6: affonda continuamente sulla fascia presidiata da Krejci in evidente difficoltà. Si ritaglia spesso il suo spazio puntualmente visto e servito da Fofana.



Troost-Ekong 5: in sofferenza rispetto al collega in fascia opposta, è costretto a rimanere basso per schermare Mattiello e fallisce in più di un’occasione.



Nuytinck 5.5: nonostante la mole degli attaccanti rossoblù, inizialmente riesce a neutralizzare le discese avversarie per poi calare come i compagni nel secondo tempo.



Samir 5.5: come il compagno di reparto, soffre un pericoloso Santander che si fa carico del Bologna. Da rivedere, oggi non del tutto sufficiente.



Behrami 6: tanta esperienza per il mediano friulano, anche oggi importante schermo per gli inserimenti dei centrocampisti felsinei.



(dal 39’ Machis: s.v.).



Pussetto 6.5: gol importantissimo e meritato per il momentaneo vantaggio dei suoi, non smette mai di spingere dove i padroni di casa gli lasciano più spiragli.



(dal 12’ s.t. D'Alessandro 5,5: sostituisce un Pussetto alquanto nervoso ma non riesce ad incidere come il compagno, pare giocare con il freno a mano tirato.)



Fofana 6.5: grande prestanza fisica in mezzo al campo, è sempre difficile portargli via il pallone. Uno dei migliori fra i suoi.



Mandragora 6: svaria per tutto il reparto mantenendo alto il baricentro a sostegno degli attaccanti.



De Paul 6.5: buon inizio di stagione per il fantasista, sempre nel vivo del gioco e vero regista offensivo della squadra.



Lasagna 5: oggi un po' avulso dal gioco, sbaglia in diverse occasioni e non sembra al top della forma.



(dal 19’ s.t. Teodorczyk 5,5: come Lasagna anche lui non entra in partita come dovrebbe, troppo lento).





Velazquez 5.5: perde la partita sul finale, dopo un buonissimo primo tempo. Propone un gioco semplice ed efficace ma la sua squadra non regge novanta minuti.