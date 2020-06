Udinese-Atalanta 2-3



Musso 7: più volte prodigioso nel corso del primo tempo. Nella ripresa nulla può sul classico gol dell’ex di Muriel.



Ekong 5: perde in maniera piuttosto imbarazzante Zapata in occasione del vantaggio ospite. Gotti lo toglie a metà ripresa.



(dal 21’ s.t. Becao 5: entra e si fa subito ammonire, regalando il calcio di punizione da cui nasce il secondo vantaggio ospite)



Nuytinck 6,5: si fa trovare sempre pronto sui cross avversari, svettando in maniera piuttosto sicura.



Samir 6: meglio nel corso del primo tempo, dove controlla le avanzate avversarie.



Stryger Larsen 5,5: nella prima frazione riesce a spingere di più, trovando spazio tra le maglie nerazzurre. Nella ripresa si limita a difendere.



(dal 37’ s.t. Ter Avest sv)



Walace 6: è la sorpresa nella formazione titolare. Nella mediana friulana non sfigura, anche se ha sui piedi più volte la palla per un possibile vantaggio.



Jajalo 5,5: rallenta la manovra friulana, non incide sulla costruzione del gioco.



(dal 37’ s.t. Nestorovski sv)



Fofana 6,5: è lui a regalare l’assist del momentaneo pareggio bianconero. In campo c’è e si sente.



Sema 6,5: in velocità è spesso implacabile. Potrebbe puntare più spesso l’uomo.



(dal 21’ s.t. Zeegelaar 6,5: il cross con cui serve Lasagna dà fiducia ai suoi per gli ultimi minuti. Entra bene in partita)



Lasagna 7,5: da tempo non lo si vedeva così sicuro. La doppietta servirà a dargli fiducia per il futuro.



Teodorczyk 5,5: non riesce a farsi sentire. Si perde spesso tra le maglie avversarie.



(dal 26’ s.t. Okaka 6: non ha molto tempo a disposizione. Cerca di creare superiorità numerica)





All. Gotti 6: mette in campo la formazione più adatta, ma esce dal campo con zero punti in tasca, in maniera non del tutto meritata.