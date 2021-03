Udinese-Sassuolo 2-0



Musso 6,5: salva il risultato nel corso dei primi 45’, chiudendo la porta in faccia a Kyriakopoulos. Attento anche per tutta la durata del secondo tempo.



Bonifazi 6,5: la sua presenza nei tre dietro è fondamentale. Chiude ogni spazio con grande cattiveria agonistica.



(dal 41’ s.t. Becao sv)



De Maio 6,5: guida la difesa con esperienza e lucidità. Annulla Raspadori nel primo tempo, mentre nella ripresa concede poco a Caputo.



Nuytinck 6,5: ennesima prestazione convincente e decisiva. Allontana con freddezza tutti i palloni che circolano pericolosamente in area di rigore.



Molina 7: suo l’assist al bacio che permette di sbloccare il match. Fa entrambe le fasi con dedizione e costanza.



De Paul 6,5: meno brillante del solito in alcuni momenti della gara, ma negli attimi salienti fuoriesce la sua qualità.



Walace 6,5: fa da filtro davanti alla difesa, aiutando i compagni a chiudersi bene per poi ripartire.



Arslan 6: svolge il compitino senza strafare. Non si vede molto in mediana.



(dal 28’ s.t. Makengo 6: entra nel momento più delicato del match, offrendo freschezza in mezzo al campo)



Stryger Larsen 6,5: si fa perdonare alla grande l’errore contro il Milan, disputando una gara di grinta e sacrificio.



Pereyra 7: chiude la pratica depositando in porta un cioccolatino ricevuto da De Paul. Eterno.



Llorente 7,5: sblocca la partita trovando il primo gol in bianconero. Encomiabile il lavoro con cui tiene alta la squadra, ripiegando anche in difesa nell’istante più complesso dell’incontro.



(dal 41' s.t. Nestorovski sv)





All. Gotti 7: altra performance determinante. Chiude la settimana conquistando sette punti su nove disponibili e volando a quota 32.