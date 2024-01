Udinese, le pagelle di CM: Lovric dominatore. Ma che ingenuità Perez e Ferreira!

Filippo Caroli

Okoye 6: poche colpe sui gol. Grossi altri interventi non ne deve compiere



Ferreira 5,5: senza quel braccio largo che costa il rigore il voto sarebbe un altro. Ma nel calcio gli episodi sono decisivi



Perez 5,5: primo tempo perfetto in cui anticipa a più riprese Beltran non facendogli praticamente toccare palla. Poi si fa bruciare proprio dall’argentino in occasione del pari viola



Kristensen 6,5: da quella parte Ikoné non sfonda praticamente mai. Il più roccioso della retroguardia per tuti i 90’



Ebosele 6: meno dirompente rispetto ai suoi standard. Non soffre granché, ma spinge davvero poco. Dal 58’ Ehizibue 6: un paio di sgroppate a cento all’ora sulla destra



Samardzic 5,5: una bella traccia su punizione su cui si supera Terracciano, pochissimo altro. Evidentemente il mercato gli tiene ancora il freno tirato Dal 58’ Thauvin 7: è fosforo puro. Svaria fra le linee, accompagna l’azione e buca Terracciano con un colpo da biliardo. Decisivo



Walace 6: orchestra bene in mezzo al campo con grande personalità. Lo si vede poco, ma è prezioso



Lovric 7,5: un gol costruito dall’inizio alla fine, un assist piazzato col calibro per Thauvin. In mezzo qualità e quantità in mezzo al campo. MVP



Kamara 6,5: spina nel fianco costante sulla sinistra. Decisamente evitabile invece il cartellino che si becca nel primo tempo



Pereyra 6,5: buono il lavoro in rifinitura, dove trova spesso tracce pericolose per i compagni. Prezioso anche in copertura



Lucca 7: un assist, tanta lotta e una miriade di palloni lavorati da attaccante vero. Se non ha avuto problemi fisici la sua è una sostituzione abbastanza inspiegabile. Dal 58’ Success 5,5: ingresso in chiaroscuro, lotta tanto, ma non crea praticamente mai pericoli. E l’unica palla buona la spedisce in curva



All. Cioffi 6,5: torna nella sua Firenze mettendo in campo un’Udinese in possesso di una personalità vista raramente in stagione. La squadra gioca bene facendosi anche preferire ad una Fiorentina che sta lottando per le posizioni che contano. Lo tradiscono due ingenuità dei singoli. Ma quello che stride un po’ è l’uscita dal campo di un ottimo Lucca