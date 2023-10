: incolpevole in occasione della rete di Colpani, è invece decisivo prima su Ciurria e poi su Valentin Carboni.: non ha la rapidità per sfidare Vignato, e va in difficoltà quando dalla sua parte raddoppia Kyriakopoulos con Ebosele che non riesce a contenerlo. Nel complesso, prestazione sufficiente.: l’elemento più solido della difesa friulana: grande fisicità e ottimo senso dell’anticipo a disposizione dei bianconeri, ha il merito di essere continuo nel rendimento per tutta la durata del match.: spostato nel terzetto difensivo, si disimpegna adeguatamente contro Ciurria prima e Mota poi.: presidia la fascia sulla quale il Monza attacca con più continuità: in fase difensiva patisce le scorribande del duo Vignato – Kyriakopoulos, mentre in avanti firma un paio di buoni guizzi nell’uno contro uno senza trovare i tempi giusti per l’ultimo passaggio. Poco disciplinato nel complesso.(10’ st: più accorto di Ebosele, bada a chiudere gli spazi dopo il pareggio): conferma di avere un enorme talento e – come dimostra la splendida apertura per Zemura nel primo tempo – ma allo stesso tempo di avere difficoltà a metterlo completamente al servizio della squadra. A Cioffi il compito di metterlo al centro del suo progetto tecnico.(10’ st: bravo a capitalizzare al massimo il primo pallone toccato, con una deviazione da attaccante d’area. Il suo ingresso e quello di Lovric restituiscono un’Udinese più equilibrata ed efficace): sua la regia del gioco bianconero. Pochissimi errori nella circolazione della sfera ma anche pochi cambi di passo: il gioco è più frizzante quando cerca altre fonti.Payero 6: è il giocatore chiamato a svolgere il lavoro di quantità in mediana. Compito svolto in modo sufficiente, incrociando i tacchetti con Pessina e Gagliardini.(17’ st: mezzala, trequartista, regista. Il suo rientro è una boccata d’ossigeno per i bianconeri. Indirizza i suoi nel momento cruciale del match).: perde la marcatura su Colpani in occasione del vantaggio monzese e si fa ipnotizzare da Di Gregorio nella ripresa: questi gli elementi che pesano sulla sua pagella.(17’ st Kamara 6: contribuisce a bloccare le linee di gioco monzesi nel concitato finale): Cioffi lo lascia libero di muoversi alle spalle di Success, ma nel primo tempo non si vede praticamente mai. Meglio nella ripresa, quando torna nel ruolo di mezzala.: non è una prima punta e si vede. Buoni movimenti nel primo tempo, specialmente quando si abbassa e crea gioco e gestisce il possesso. Si divora però una chance in apertura di ripresa, tardando troppo il passaggio a compagni meglio piazzati.: inizia la sua seconda avventura con un punto prezioso per morale e classifica. Compie alcuni esperimenti, e di certo l’andamento del match gli avrà fornito qualche linea guida per impostare il lavoro. La risalita in classifica passa necessariamente per il recupero di diversi uomini chiave, su tutti Samardzic e Lucca.