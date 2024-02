Udinese, le pagelle di CM: Lucca predica nel deserto, Samardzic c'è ma non si vede

Marco Tripodi

Genoa-Udinese 2-0



Okoye 6,5: miracoleggia su Vasquez, vola su Badelj, capitola su Retegui e Bani. Lui il suo lo fa.



Perez 5,5: prova a dirigere come può un reparto in perenne affanno. Non trovando adeguato sostegno.



Giannetti 5: la lancetta del cronometro non ha ancora effettuato il primo giro che lui è già finito nella lista dei cattivi. Preludio eloquente di una serata difficilissima per lui e i suoi compagni.



Kristensen 4: patisce le scorribande di un Messias che con la sua velocità e la sua classe lo mette spesso in difficoltà. Non riuscendo a fermarlo con le buone, lo fa con le cattive. Rimediando un doppio giallo che lascia i suoi in dieci a inizio ripresa. Spaesato.



Ehizibue 4,5: i pericoli maggiori del Genoa, compresi i due gol, arrivano dalla sua parte. E infatti la sua gara dura, giustamente, appena un tempo.

(dal 9' st Ebosele 5: dovrebbe garantire quella spinta che Ehizibue non è stato in grado di fornire ma fa la medesima fine del compagno, naufragando anch'egli nel mare magnum rossoblù).



Lovric 5,5: la sua gara è lo specchio di quella di tutta l'Udinese. Inizia fortissimo, rendendosi subito insidioso ma poi si spegne e alza bandiera bianca.

(dal 41' st Zarraga SV)



Walace 5: vede avversari sfrecciargli accanto da ogni direzione. Lui prova a fare ciò che può. Ossia poco o nulla.



Samardzic 4: in campo ci sarebbe anche. Il problema è che nessuno se ne accorge. A parte Cioffi che infatti lo toglie prima dell'ora di gioco.

(dal 9' st Joao Ferreira 6: entra quando i buoi sono già scappati dalla stalla e la partita sembra avere più poco da dire).



Zemura 5: spinge poco, copre male. Non proprio una partita esemplare.

(dal 9' st Kamara 6: tanta buona volontà e il bel assist per il gol annullato a Lucca. Comunque molto di più di tanti suoi compagni).



Thauvin 5: Cioffi gli concede libertà di movimento sull'intero fronte offensivo. Lui però non ne approfitta finendo per eclissarsi dietro all'attenta retroguardia rossoblù.

(dal 33' st Davis SV)



Lucca 6,5: in una partita in cui l'Udinese gioca poco più di un quarto d'ora, lui colpisce una traversa nel primo tempo e segna un gol (annullato) nella ripresa. Ultimo ad arrendersi. Cosa può fare di più?



All. G. Cioffi 5: la sua Udinese non parte neppure male. Anzi per la prima metà del primo tempo dà l'impressione di poter rovinare la serata del Grifone. Le sue speranze si infrangono però sulla traversa colpita da Lucca. Da lì in poi in campo resta una squadra sola. E non è la sua. A completare la frittata ci si mette poi anche anche Kristensen che si fa cacciare a inizio mortificando la già disperata speranza di rimonta dei friulani.