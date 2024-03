Udinese, le pagelle di CM: Lucca rapace, Zarraga Chirurgico

Tommaso Fefè

Lazio – Udinese 1-2





Okoye 6,5: inoperoso nella prima metà di gara, perché la Lazio ha la mira sbilenca. Nel secondo tempo fa due interventi su Lazzari e Vecino e poi un colpo di reni su Immobile per tenere in salvo il vantaggio.



Ferreira 5,5: Zaccagni gli fa venire il mal di testa. Non trova i tempi di gioco per contenerlo e per rincorrerlo finisce spesso fuori posizione. (dal 30’s.t. Bijol 5,5: rischia il disastro su Castellanos. L’arbitro lo grazia limitandosi ad ammonirlo)



Giannetti 6: le palle alte in area sono tutte sue. Concede pochissimo a Immobile. Sfortunato sull’autorete.



Perez 6: fa buona guardia dal suo lato. Puntuali i raddoppi su Anderson e Lazzari quando scendono a tutta velocità. Poteva evitare di farsi espellere nel finale.



Pereyra 6: in velocità i diretti avversari non li tiene mai; va meglio quando si tratta di interrompere le trame biancocelesti nello stretto.



Lovric 6,5: lavora bene a tutto campo per provare a tessere trame di gioco, altrimenti latitanti. Nella ripresa è prezioso anche in interdizione.



Zarraga 7: tanti palloni intercettati e sporcati: ostacola come può la finalizzazione in verticale della manovra avversaria. Chirurgico il suo mancino che vale il raddoppio.



Payero 5,5: fa poco per aiutare la manovra della squadra nel primo tempo. Cresce in avvio di ripresa, prima di lasciare il campo (dal 28’s.t. Samardzic 6: si preoccupa di contenere la manovra avversaria e tenere il più possibile la Lazio lontana)



Kamara 6,5: Provedel gli chiude la porta in faccia nel primo tempo. Fa su e giù sulla fascia per tutta la partita rispondendo colpo su colpo agli affondi della Lazio. (dal 28’s.t’ Zemura 6: attento a non farsi sorprendere in velocità per concedere il fondo agli avversari)



Thauvin 6,5: servito poco e male, nel primo tempo fa comunque il possibile per rendersi pericoloso. Poi pesca bene Zarraga libero dal limite per il secondo gol. (dal 45’ s.t. Davis sv)



Lucca 6,5: sbuca dal nulla nell'area piccola per mettere in porta l’1-0, dopo un primo tempo evanescente. Nella ripresa aiuta anche di più la squadra gestendo bene alcuni palloni spalle alla porta.





All. Cioffi 6,5: catenaccio e contropiede è l’unica tattica possibile per questa Udinese. Le migliori occasioni comunque le creano i suoi. La Lazio sbanda e la sua squadra capitalizza al massimo.