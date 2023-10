Silvestri 4 - Assist-man per il Genoa.



Perez 5 - Poco reattivo sul secondo gol di Gudmunsson, tanti errori durante la partita.



Bijol 5,5 - Soffre i due attaccanti del Genoa.



Kristensen 6 - Svolge il compitino anche grazie ai pochi pericoli dalla sua parte. Ferreira (dall'80') s.v.



Ebosele 5 - Gli è mancata l'unica cosa positiva che ha fatto vedere in questo inizio di stagione: lo sprint.



Pereyra 6,5 - L'unico che dimostra attaccamento. Samardzic 6 (dal 57') - Fa il possibile, ma non può inventarsi il gol di Napoli ogni volta.



Walace 4 - Lento e impreciso, forse non solo la fascia bisognerebbe togliergli. Payero (dal 63') 5 - La voglia c'è, i piedi un po' meno.



Lovric 4 - Ha perso lo smalto della scorsa stagione e oggi anche la testa.



Kamara 5,5 - Corre ma non dà mai l'impressione di essere pericoloso. Zemura (dal 46') 5,5 - Nel pre campionato aveva sorpreso per la sua intraprendenza nel puntare l'uomo: dov'è finita?



Success 5 - Doveva fare da collante tra centrocampo e Lucca ma non riesce né a tenere su la palla né a gestirla tra le linee. Thauvin (dal 57') 5,5 - Entra con il piglio giusto. SI fa vedere, punta e l'uomo ma senza lo scatto di un tempo.



Lucca 6,5 - Gol da vero e proprio numero 9 che sente la porta. Per il resto della gara viene servito poco.



All. Sottil 4 - Manca la cattiveria, non si è vista la voglia di vincere la partita.